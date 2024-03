Bogotá vs. Petro: por qué Galán le sigue diciendo que no a su propuesta sobre el Metro

El Gobierno finalmente sacó a la luz el resultado de la consultoría que hizo a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para la formulación de proyectos ferroviarios, en los que se usó como referencia y estudio base la primera línea del Metro de Bogotá.



Según los funcionarios del Ministerio de Transporte, en especial la viceministra, María Constanza García, este estudio no se usaría para modificar el trazado contratado, sino para tener una metodología para futuros proyectos.



Sin embargo, tras una alocución presidencial el pasado domingo 17 de marzo, el presidente Gustavo Petro dejó su clara intención de modificar el proyecto que ya va en un avance cercano al 30 %.



Según el Presidente, la idea no es modificar lo que actualmente está en construcción, es decir, el trazado sentido occidente (localidades de Kennedy y Bosa), sino soterrar parte de las estaciones en la Avenida Caracas.



“Todavía es posible, con la alternativa mixta no es que haya que detener las construcciones actualmente en proceso, todo el extremo occidental, es decir, lo que se está construyendo, sigue igual, solo hay que variar cuando se va a llegar al centro. Todavía es posible mejorar la movilidad de miles de ciudadanos”, dijo en su monólogo.



Agregó que entre los beneficios de cambiar el tramo es el costo operacional, lo que permitirá reducir incluso el precio de las tarifas.

“El costo operacional de todos los años que dure el metro, es decir, más de un siglo, en el metro elevado, sería mucho más alto que los costos operacionales del mixto que proponemos y se reflejará en el precio de las tarifas que cobremos a los pasajeros”, explicó Petro.



Indicó que es la opción más viable, y al parecer la única para cambiar el futuro del metro.



“A la Agencia Jurídica del Estado le solicito que adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del Presupuesto General de la Nación y que con estos podamos financiar un mejor metro para Bogotá”, dijo.



Sobre la financiación, en la que el Estado da el 70 % de los recursos y el distrito el restante 30 %, señaló: “Prometí financiar un 100% el mejor tramo para Bogotá y estoy dispuesto a cumplir mi palabra”.

Primeras columnas del Metro de Bogotá Mauricio Moreno / Portafolio

Al respecto, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Galán, señaló en una rueda de prensa el día de ayer que el trazado se mantendrá como el contratado y no está dispuesto a ‘cambiar certezas por el riesgo de la incertidumbre’. “Jurídicamente, no es posible cambiar un contrato como lo quiere el presidente, nosotros somos respetuosos de la ley y vamos a cumplir el contrato”, dijo Galán.



Explicó que la ciudad ya ha hecho inversiones por $2,9 billones y si el proyecto se modifica “parte de esos recursos se perderían”. Señala que solo en la Avenida Caracas se ha pagado $542.000 millones en traslado de redes y compra de predios.



“Parar el proyecto metro es parar el progreso de Bogotá”, cerró.

Concejales contra la propuesta

Cerca de 30 concejales de distintos partidos y tendencias políticas firmaron la carta liderada por el concejal Julián Sastoque para exigirle al presidente Gustavo Petro que no ‘frene’ la construcción de la primera línea del Metro y que mejor “invierta recursos para avanzar en la segunda y la tercera línea que necesita urgentemente la ciudad”.



“En nuestra calidad de concejales y Concejalas de Bogotá D.C. manifestamos nuestro enfático rechazo frente a la alocución presidencial realizada el día de ayer sobre la Primera Línea del Metro de Bogotá en la que confirma su intención de cambiar el proyecto que actualmente cuenta con un 30 % de avance”, señala la misiva enviada al Presidente de la República.



Los concejales reclaman además que “la ciudadanía bogotana en las últimas tres elecciones para alcalde Mayor de Bogotá se ha manifestado claramente en este sentido. Por tanto, en su condición de presidente de la República debe respetar la voluntad de los bogotanos y bogotanas, adicionalmente el Concejo ha hecho lo propio aprobando los recursos necesarios tanto para la primera, como para la segunda línea del Metro, honrando el mandato ciudadano”.

Metro de Bogotá. Sergio Acero Yate / El Tiempo.

“Como Concejales y Concejalas de Bogotá rechazamos, además, que en la alocución realizada el 17 de marzo no le haya contado a los colombianos que el propio informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) advierte sobre las consecuencias legales, financieras y de seguridad jurídica que implicaría cambiar el proyecto, tampoco mencionó que esto representaría al menos cuatro años adicionales en la construcción”, señalaron los concejales en carta al Presidente.



Esto último es respaldado por Nicolás Rincón, director de maestría logística de la Universidad Javeriana, quien explica que los atrasos podrían llegar a ser de más de una década.



“En este momento el proyecto aéreo avanza. Cambiar el proyecto a subterráneo implica casi una década en retrasos para los bogotanos, implica nuevos diseños. No existe ningún diseño para el metro subterráneo en la Caracas. El riesgo legal de cambiar el objeto del contrato abre la posibilidad a demandas y a un detrimento patrimonial. Todo por un tema estético de sí se ve o no la construcción”, cierra.

La CCI pide al Gobierno respetar el contrato

“La mejor alternativa radica, justamente, en el imperativo de respetar el proyecto contratado, que además ya cuenta con financiación. Y al mismo tiempo respetar el alcance del mandato popular otorgado al burgomaestre de la capital. Dicho mandato incluyó, en efecto, la opción técnica del proyecto Metro que actualmente se ejecuta”, dice Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI.



Según Caicedo, cambiar el contrato además generaría demandas en contra del Distrito y, eventualmente de la Nación, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la Empresa Metro, reclamaciones de los licitantes que en su momento presentaron propuestas para este proyecto, y posibles acciones populares tendientes a que tanto la Nación como el Distrito respeten y ejecuten el contrato ya firmado.



“Cambiar las condiciones actuales del contrato implicaría, además, mayores costos y una afectación en el cronograma de obra”, agregan.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio