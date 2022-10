Este año 7 pozos de exploración de gas han sido exitosos

Este jueves, NG Energy informó de un importante hallazgo de gas natural en su pozo Brujo - 1 del bloque Sinú 9, cuya perforación fue anunciada el pasado 30 de septiembre. El hallazgo mostró una formación neta de gas de 783 pies, que empezará a evaluar con siete perforaciones para lograr la producción más eficiente.



(Lea: 'Contratos de explotación petrolera, carbonera y gasifica continúan').

Este hallazgo se suma a otros anuncios que se han hecho este año, como los dos anuncios exitosos de Ecopetrol con Shell y con Petrobras en la provincia gasífera en mar adentro; de Hocol en su pozo Coralino-1 y algunos de Canacol en sus perforaciones Claxón 1, Cañaflecha 2 y Clarinete 7.



“Los resultados hasta el momento nos dieron la suficiente confianza para seguir progresando en el proyecto y sobre todo continuar con conversaciones claves que estamos teniendo. Aún cuando todavía no tenemos una información concluyente, puedo decir que los resultados hasta ahora son positivos y sobre todo nos motivan a seguir queriendo avanzar en el desarrollo y el entendimiento de este proyecto”, expresó Ana María Duque, presidente de Shell para Colombia y Centro América y el Caribe.



Con respecto a los anuncios, Flover Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp), destacó que el hallazgo de NG tiene un espesor interesante, pero al igual que en los otros aún hay un proceso de delimitación de los pozos para determinar la extensión de los hallazgos.



Por esto mismo, la mayor parte de las empresas no han informado sobre el neto de los hallazgos, a pesar de lo cual sus resultados positivos se dan en el marco de la alerta que levantó la Upme de un posible déficit de gas desde 2027.



Sus cifras se sumarán a las reservas probadas, que con corte a 2021 eran de 3.163 Giga pies cúbicos (Gpc) gracias a que se añadieron 610 Gpc ese año. “Todos estos descubrimientos tienen que pasar por unas pruebas cortas y otras extensas para conocer las dimensiones; pero en definitiva esto es fruto de todos los esfuerzos en términos exploratorios que estamos haciendo en el país”, destacó Rodríguez.



(Además: Los motivos de las compañías que no bajaron tarifas de energía).



El más reciente informe de la ANH con respecto a la producción y exploración muestra que con corte a julio se habían perforado 44 pozos exploratorios (incluyendo petróleo y gas). Esto como parte de los más de 180 contratos de exploración y producción (E&P) que están vigentes en la actualidad.

Retos para avanzar

Si bien estos resultados son buenas noticias, el sector ha levantado algunas señales de alerta para poder desarrollar efectivamente estos hallazgos.



Una de esas es el riesgo que podría acarrear la reforma tributaria que ha promovido el gobierno nacional. Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, señaló que el régimen de zonas francas con una serie de mínimos de exportación, afectaría el desarrollo de los proyectos costa afuera.



Rodríguez asegura que uno de los principales retos al respecto para poder desarrollar los proyectos es mantener las reglas de juego, con el objetivo de que las compañías no tengan que reevaluar constantemente las condiciones financieras de los proyectos.



Al respecto, Duque señala que han hecho acercamientos con el Congreso y el Gobierno Nacional para que se hagan cambios que permitan la competitividad y viabilidad económica. Así mismo recalcó que se han hecho acercamientos para cambiar la no deducibilidad de regalías.



(Vea: ‘La gente no usa GLP por lujo, sino porque no hay otra opción': gremio).



Otro punto que el líder de la Acggp resalta para que los proyectos puedan avanzar es que haya instituciones fuertes. “La institucionalidad necesita un empujón bastante fuerte. Necesitamos tener instituciones que conozcan de geofísica y que tengan las herramientas para hacer esas evaluaciones de manera eficiente y mucha calidad técnica”, concluyó.

Daniela Morales Soler