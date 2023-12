Metro de Bogotá: las razones por las que el proyecto no se puede ni debe postergar

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá y líder del mega proyecto desde enero de 2020 compartió al diario EL TIEMPO, algunas razones por las que resulta inviable cambiar el Metro de elevado a subterráneo.



Además, reveló algunas de las repercusiones que tendría en la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de Bogotá cambiar lo que ya se ha proyectado.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

De acuerdo con el líder del proyecto, hasta el momento se ha avanzado un 27 %. Se ha adelantado la compra de predios, la construcción del patio taller, el puente vehicular en la avenida 68 con Primera de Mayo y las obras de la calle 72.



"Sí hemos tenido dificultades, no ha sido fácil y qué emoción que lo que se está haciendo ha sido un sueño para todos los que vivimos en esta ciudad, donde han crecido nuestros hijos y donde seguimos siendo optimistas y muy dinámicos", dijo Narváez.



El pronóstico de Narváez es que para el 2024 y el 2025 se dé más forma al proceso de cimentación para darle soporte al viaducto, a las vigas y a los rieles. Así, espera que en dos años haya entre 4 mil a 5 mil metros lineales de viaducto terminado. Luego, finalizando 2025, llegarán los primeros trenes de China.



(Vea: Qué viene para funcionarios investigados por impactos en proyectos ferroviarios).



Específicamente, sobre la opción de modificar el proyecto y hacerlo subterráneo, debate que se dio con mayor claridad entre los candidatos a la Alcaldía de la capital, el gerente del Metro aseguró a EL TIEMPO que "plantear un cambio no es tan fácil, pues va a generar unos perjuicios en la comunidad, que hoy tiene una esperanza, una alegría, que le han apostado a que la primera línea del metro como la estamos construyendo sí puede mejorar su condición de movilidad".



Al contrario, considera que, como está planteado, este transporte cambiará la movilidad, ayudaría a reducir los tiempos de desplazamiento y mejoraría la calidad de vida de las personas.



(Vea: Inician las obras de la subestructura de la primera línea del Metro de Bogotá).



Metro de Bogotá Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"Eso es un cambio fundamental en las personas, es una alegría que uno no tenga que estar sentado en el transporte público gastando tiempo, eso en el corto plazo.Y en largo plazo, el impacto urbano, el desarrollo alrededor de las estaciones, la posibilidad de volver a Bogotá una ciudad de 30 minutos, es algo que uno no puede postergar seis años y que debe continuarse trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma dinámica, para que ese resultado que estamos buscando para marzo del 2028 lo tengamos", añadió Narváez.



También, considera que la construcción de la infraestructura motivará la revitalización de ciertas zonas de la ciudad que se encuentren próximas a las estaciones del Metro.



(Vea: Los temas que discutieron Petro y Galán en su primer encuentro).



Por último, en la entrevista con EL TIEMPO, el líder del proyecto aseguró que una de las grandes apuestas es la tecnología que se utilizará en las líneas del Metro. Se trata de GoA4 que permitirá a los trenes moverse sin un conductor.



"Este nivel de automatización genera una mayor eficiencia y permite que el intervalo entre trenes en las horas pico se pueda reducir un poco más que lo que se pudiera cuando tenemos operadores manuales. Además, nos brinda seguridad en las plataformas de acceso, porque las puestas son automatizadas y sincronizadas con las puertas de los vagones del metro, entonces, solo cuando el metro está posicionado en el sitio, ambas puertas se abren y la gente no va a tener la posibilidad de ingresar a la zona de rieles", concluyó Narváez.



(Vea: BID financiará Línea 2 del Metro de Bogotá por 415 millones de dólares).



PORTAFOLIO