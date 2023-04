Las propuestas para ampliar la cobertura de GLP en Colombia

En Colombia, cerca de 1,3 millones de familias cocinan usando leña o combustibles altamente contaminantes. Esto tiene un fuerte impacto en costos ambientales, económicos y de salud, por lo que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) realizó un Plan de Sustitución de Leña, en el que plantea metas y estrategias para eliminar a 2050 el uso de estos energéticos.



En el marco de esto, Gasnova, gremio de las empresas distribuidoras de GLP, presentó cuatro propuestas para alcanzar en 2050 el objetivo planteado. Dentro de estas se encuentra una focalización y gradualidad en la ampliación de subsidios para este energético.



Para esto propone cinco escenarios de ampliación, además del inicialmente propuesto que requería de $400.000 millones anuales para extender el subsidio a los estratos 1, 2 y 3 de todo el país.



Alejandro Martínez, presidente de la asociación, apuntó que el Ministerio de Hacienda les pidió una serie de escenarios escalonados para la implementación de esta propuesta.



Usando las conclusiones de la Upme, la agremiación propone que para los departamentos de muy alta viabilidad (Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Sucre y Tolima) como una primera línea de acción cuyo subsidio tendría un costo anual de $70.132 millones.



En el caso de los de alta viabilidad (Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca) el costo fiscal sería de $83.511 millones y aquellos viables (Antioquia, Bolívar, Caquetá, Córdoba, Chocó, Magdalena, Meta y Arauca) costarían $134.295 millones.



El cuarto escenario es la mezcla de los primeros dos grupos, que beneficiaría 2,68 millones de personas, con un costo de $153.643 millones y por último el quinto es la suma de los tres grupos de departamentos que requeriría un esfuerzo fiscal de $287.938 millones y beneficiaría 5,12 millones de colombianos. La segunda propuesta está relacionada con el suministro de Ecopetrol, que actualmente está previsto para seis meses, lo que no permite a las compañías de distribución tener contratos de más de este tiempo.



Precisamente con respecto a la petrolera estatal también está enfocada el tercer punto. Gasnova propone que se desliguen los precios internacionales para definir el valor local. Martínez explicó que al ser Ecopetrol el productor de cerca de 83% del GLP, el hecho de que estén medidos con el precio internacional agrega factores que no representan la situación del mercado local, que se ve agravado por la variación del dólar.



El año pasado, el gas licuado aumentó 2,4 veces su precio, pasando de $1.401 por kilo a $2.550, por estos motivos.



Una de las ideas que planteó el dirigente gremial es que se aplique una banda, con un piso competitivo para la producción, pero que llegue a un máximo que no vaya a afectar las dinámicas de consumo.



“Los consumidores de GLP son muy sensibles a los precios, cuando aumenta mucho, la compra tiende a disminuir”, explicó Martínez.



La última propuesta es que en las redes urbanas de gas natural existentes se permita regulatoriamente que los distribuidores de GLP puedan competir. Esto permitiría una competencia, y con ello una mejora en las condiciones de precios.



Con esto, el objetivo es que 29,3% de los nuevos hogares conectados a fuentes más limpias para cocinar usen GLP, mientras que 24,1% lo haga a gas natural.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio