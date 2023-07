Gobierno plantea seis obras de transmisión y Colectora 2

En días pasados, el Ministerio de Minas y Energía emitió la resolución 40477 por medio de la cual se adoptó el Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2022- 2036, el cual contempla una serie de obras de ampliación del Sistema de Transmisión Nacional (STN), para que entren a operar entre 2024 y 2026, así como la línea de corriente directa de alta tensión en La Guajira a 500 kilovoltios, conocida como Colectora 2.

En total, se proponen siete obras en seis departamentos. Las primeras descritas en el plan son las ubicadas en Córdoba, que son el segundo circuito Cerromatoso - Sahagún - Chinú 500 kV, con fecha de entrada en operación junio de 2026 y el corte central en la subestación Chinú 220 kV, con fecha de entrada en operación en noviembre de 2024.



(Las dudas de la entrega de parque eólico a los Wayúu).



Así mismo, en el caso del Valle, el documento detalla que se debe abrir una convocatoria pública para la Bahía de compensación, corte central para el nuevo diámetro, bahía de transformador en el diámetro dos (2), con fecha de entrada en operación en diciembre de 2024.



El tercer departamento nombrado en la resolución es Bolívar, donde se expone la construcción del tercer transformador en la subestación Bolívar 500/220 kV, con fecha de entrada en operación en junio de 2026.



En cuarto lugar, aparecen las obras de Risaralda se plantea la instalación del segundo transformador en la subestación La Virginia 500/230 kV, mediante traslado de transformador existente, con fecha de entrada en operación diciembre de 2024.



(Contratos petroleros en el país no serían suficientes).



Por último, para Arauca señala que se debe convocar la reconfiguración de la subestación Banadía 230 kV de barra sencilla a barra principal más barra de transferencia — BPT, con fecha de entrada en operación para noviembre de 2025.



Nicolás Arboleda, socio de Arboleda Abogados y experto en el sector, señala que este plan es importante en la medida en que es la base para que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) lance convocatorias para su desarrollo.



Una de las obras más importantes que plantea este documento es la línea de Transmisión en corriente directa (HVDC) en La Guajira, conocida como Colectora 2.



(Solo tres obras entrarán este año a aliviar el ‘trancón eléctrico’).



Esta línea a 600 kilovoltios, el voltaje más alto que tendría el país, también conectaría los proyectos de energías renovables que se desarrollarían en esta parte del país con el sistema interconectado nacional.



La resolución 40477 ordena en su segundo artículo a la Upme realizar análisis de costo beneficio de realizar este proyecto. Con esta evaluación se busca determinar si la conexión de la subestación Colectora 2 500 kV debe ser, con la subestación Primavera 500 kV o con la subestación Cerromatoso 500 kV.



Con base en esto, se determinará si el tendido del cable debe hacerse submarino o por tierra.



(Producción de carbón térmico llegó a 25 millones de toneladas).



Estas siete obras que se enumeran en el documento del Ministerio hacen parte de las recomendaciones que emitió la Upme, precisamente para transmisión.



“Lo bueno es que finalmente se adoptara por parte del Ministerio, después que la Upme lo presentara desde el año pasado y que ésta pueda iniciar los procesos de convocatorias para las obras de expansión de la transmisión nacional”, explicó Marco Vera, director del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua, Ceera.



Cabe recordar que la Upme había presentado este plan en enero de este año y no se había adoptado desde entonces por parte del Ministerio.



(El cargo por confiabilidad para apalancar transición energética).



Esta resolución fue la última firmada por parte de la ministra del ramo, Irene Vélez, antes de renunciar.



Uno de los puntos sobre los que Vera hace hincapié de este documento es que no se tiene en cuenta las obras de expansión regional con las “que se comprometen los operadores de red en su plan de inversiones y que si no ejecutan a tiempo, la Upme debe realizar la convocatoria para seleccionar otro inversionista transportador que sí la ejecute”.



Arboleda, por su parte, señala que no se está proponiendo nada nuevo. “Creo que la idea de integrar a Ecopetrol persiste y por eso no hay novedades en el plan”.



Colectora 2



El desarrollo de esta línea de alta tensión es una propuesta que ha estado en el panorama desde hace algunos años.



(Banco de Bogotá da crédito atado a sostenibilidad a Cementos Argos).



El análisis de la Unidad de Planeación señala que hay proyectos de generación con capacidad asignada en la red del sistema interconectado por 9.042 megavatios que están en el Caribe. “Ahora bien, la capacidad de transporte de la red existente y de estas expansiones se encuentra agotada, condicionando la conexión de nuevos proyectos de generación”, expone la entidad. Es por esto que se determinó necesario hacer más expansión.



El objetivo, además de inyectar esta energía hacia el sistema es atender a la demanda nacional y hacerlo con precios asequibles.



PORTAFOLIO