Gremios piden acelerar el proyecto del Canal del Dique

Ante la decisión de prórroga en la iniciativa del Canal del Dique del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, gremios y empresas que esperan con ansias el inicio de este proyecto, y han mostrado apoyo al Gobierno para que al fin, el proyecto fluvial después de 50 años de diálogos, sea una realidad.



(Lea: Podría formularse nuevamente el proyecto del Canal del Dique).

Para Juan Pablo Velez, presidente ejecutivo Cámara de Comercio de Cartagena, es necesario que se tome una determinación de fondo para la draga del canal, pues se debe promover el desarrollo y la competitividad de la región.



“Nuestro papel como Cámara de Comercio de Cartagena no es cuestionar o defender los términos o pliegos que desde el Gobierno anterior se estructuraron (...) Las fuerzas vivas de la ciudad, los gremios, empresas y la ciudadanía en general tiene un interés real de que este proyecto salga adelante. Hasta ahora el Canal del Dique ha sido una promesa fallida de varios Gobiernos, por lo que ha llegado el momento de que sea una realidad”, señaló Velez.



A esto, el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, dispuso desde su labor todas las herramientas, para trabajar de la mano con el medioambiente y las comunidades vecinas.



“El proyecto del Canal del Dique es una promesa que, desde hace más de 50 años, Gobierno tras Gobierno vienen haciéndole a la región. Ahora que la iniciativa está tan cerca de ser una realidad, no se puede dejar perder”, resaltó.



Y es que, Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del consejo gremial de Bolívar, también pide poner pie en el acelerador para esta iniciativa, valorando que hacer nuevamente los diseños y la formulación tomará más tiempo y dinero, y que el proyecto existente cabe perfectamente bajo la sombrilla medioambiental del Presidente Gustavo Petro.



“Toma mucho dinero y años iniciar nuevamente un proceso de estructuración del proyecto, realmente nos preocupa que este termine siendo fallido, por lo cual insistimos en hablar con la mayoría de los actores, incorporar todo lo que se deba incorporar, pero seguir adelante, el Gobierno no puede darse el lujo de dejar esta región con todos los daños ambientales y sociales que terminan generando la situación actual del Canal del Dique”, señaló Oliveros a Portafolio.



Juan Pablo Velez, además señaló que, en pocos años el sedimento o lodo que hoy se sitúa en el lugar, afectará el dragado del canal de acceso al puerto más importante del país. “Es determinante proteger el ingreso y la salida de barcos, no se nos puede olvidar que a través de Cartagena se mueve el 50% del comercio exterior del país”, concluyó.



(Además: Las razones del Pacto Histórico para rechazar obras de Canal del Dique).

Canal del Dique. Cortesía Cormagdalena

¿En qué van los diálogos?

Es de recordar que el pasado 10 de agosto, tres días después de la posesión del Presidente Gustavo Petro la decisión fue tomada por el Ministerio de Transporte de posponer la fecha de adjudicación debido al escándalo en el que se vio envuelto Sacyr y la alerta que lanzó la Contraloría General de la República a el único oferente para llevar a cabo el proyecto.



“Hemos decidido suspenderlo hasta el 12 de septiembre, será la última suspensión que se haga por prudencia, socialización y la debida diligencia (...) Hemos acordado hacer una visita el 26 de este mes a Santa Lucía con los órganos de control (...) Además recibimos una nueva comunicación de la Contraloría con nuevas advertencias que se tienen que tomar con suprema seriedad y rigor”, dijo Guillermo Reyes, líder de la cartera de Transporte.



A puertas de que llegue esta fecha, el Gobierno Nacional anunció el 6 de septiembre que realizó diálogos con las comunidades aledañas al Canal, con el fin de acatar la alerta de la CGR.



En la jornada de participación social estuvieron más de 102 personas, de las cuales intervinieron 29, quienes hacen parte de consejos comunitarios, asociación de pescadores, organizaciones sociales del Canal del Dique y academia, quienes en representación de sus comunidades plantearon inquietudes en torno el proyecto.



(Además: Anuncian avance en la próxima entrega de la vía Pasto – Rumichaca).



De igual forma, en el espacio, los actores decidieron generar mesas de concertación para validar el impacto positivo y negativo del proyecto y llegar a un consenso.

El próximo 12 de septiembre en manos del Ministerio de Transporte deberá tomarse la decisión de continuidad, reformulación o eliminación del proyecto de la Costa Caribe.



Paula Galeano Balaguera