Habilitan paso diario a vehículos particulares por la vía al Llano

Archivo particular

A partir de este miércoles podrán circular diariamente vehículos particulares por la Vía al Llano. Se trata de un plan piloto aprobado por el Puesto de Mando Unificado (PMU).



Este se hará con horarios establecidos para la circulación de la siguiente manera:



- Vehículos de carga y de transporte terrestre de pasajeros tipo B y tipo C de 6 a.m. a 4 p.m. de lunes a sábado.



- Automóviles, motos y vehículos de pasajeros tipo A (taxis) tendrán un horario de 9 a.m. a 5 p.m.



“Este plan piloto nos va a permitir seguir contribuyendo a la reactivación económica local, regional y nacional de la economía, manteniendo las condiciones de seguridad para los usuarios que transiten este corredor vial. Las tres pruebas que hemos hecho con los vehículos particulares durante los últimos tres fines de semana han sido buenas”, dijo el Viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez.



De esta manera, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la región de los Llanos Orientales para reactivar su economía, con la premisa de dar circulación al tránsito de vehículos en el kilómetro 58 con todas las condiciones de seguridad y preservando la vida de las personas.



Es importante recordar los horarios de cierre en los puntos de Yomasa y Fundadores, los cuales permitirán tener un control más eficiente con el fin de que circulen los vehículos con más seguridad.



Al PMU asistieron el Viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Manuel Felipe Gutiérrez; el subdirector para el manejo del riesgo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres; Representante de la Contraloría, Constanza Galindo; así como representantes de la gobernación del Meta, alcaldes de Caqueza, Guayabetal y Quetame, la Policía Nacional de Carreteras, Coviandes y la Defensa Civil.