Abrirán paso de trasporte público y particular en vía Bogotá- Villavo

Este martes 29 de agosto la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte informaron que se habilitará el paso de vehículos por la vía al Llano en dos fases, luego de ser aprobado por el Puesto de Mando Unificado.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Así, en la fase dos del Plan de Contigencia Operativa se permitirá el próximo miércoles 30 de agosto el paso de vehículos de servicio público y del transporte especial y la fase tres iniciará el jueves 31 de agosto con el ingreso de vehículos particulares y motociclistas.

Horarios, cierres y controles

Si planea transitar por la vía al Llano tenga en cuenta lo siguiente:



- Horarios de apertura y cierre:

• En el sentido Bogotá – Villavicencio se dará apertura a las 3:00 AM y el cierre será a las 2:00 PM en el sector del UVAL.

​

• En sentido Villavicencio – Bogotá se hará la apertura a las 5:00 AM y el cierre será a las 4:00 PM en el K82+300 o en el CAI – BUENAVISTA.



Ahora bien, es importante tener en cuenta que a los vehículos que lleguen a los puntos de control luego del horario de cierre, no se les permitirá el paso, solo a los autorizados

de la región.



(Vea: Vehículos de carga no pagarán peajes en vía Bogotá- Villavicencio).



- Controles:



De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Transporte: "Para el 30 de agosto se mantienen los controles a los vehículos particulares y motociclistas entre el K35+000 y el Peaje de Pipiral K72+000 con el fin de que solo ingresen los vehículos autorizados a la zona de afectación. A partir del 31 de agosto se permitirá la circulación de todos los vehículos en los horarios establecidos; para el paso por fuera de los horarios establecidos, solo se permitirá a las personas que demuestren vínculo con la región (residencia, laboral, salud, comercial, otros)".



- Condiciones de cierre:



Además, se informó que habrán cierres en caso deque:



1. Se produzca una lluvia intensa.

2. Se presente sismo de una escala de 3 en adelante.

3. Exista algún desprendimiento de material.

4. Se presenten deslizamientos en las zonas.

5. Que se presenten manifestaciones o bloqueos en la vía.

6. Que se combinen cualquiera de los factores mencionados anteriormente.



(Vea: Permitirán tránsito de vehículos de carga represados en vía al Llano).



Ahora bien, en caso de que ocurra un cierre, se recomienda a los vehículos particulares que regresen a su lugar de origen utilizando la vía alterna por el Sisga, pues "en la vía no se permitirá el parqueo de vehículos que puedan obstruir el ingreso de vehículos de emergencia o la maquinaria que se requiera para la atención de la emergencia".



Por otro lado, durante su recorrido revise constantemente las redes oficiales del ministerio y de la consesión Coviandina para que pueda estar enterado de todos los detalles y pueda tomar decisiones en caso de presentarse cualquier situación durante el trayecto.



(Vea: Tiquetes aéreos a Villavicencio: ¿más caros que a Miami?).



PORTAFOLIO