Video: un helicóptero del Ejército cayó en un barrio de Quibdó

Archivo particular

Un helicóptero del Ejército se desplomó, este domingo 19 de marzo, en un barrio de la ciudad de Quibdó, la capital del departamento de Chocó,.

(Vea: Crearán centro de Investigación de Accidentes Aéreos).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, informó que "se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento", en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Desde el Ejército confirmaron los hechos, que también se ven en un video publicado en redes sociales y dijeron que la aeronave estaba en una operación de abastecimiento para llevarle el alimento a todos los soldados que cumplen misiones en el Alto y Bajo Baudó.

En el clip que se conoce se observa cómo el helicóptero se precipita sobre el barrio La Playita, posiblemente por una

(Vea: En video se registró el accidente aéreo en Nepal que dejó 68 muertos).

Desde otra zona de Quibdó se grabó el momento en que cae el helicóptero del @COL_EJERCITO . Se confirman cuatro muertos, dos oficiales y dos subificiales, entre ellos, una mujer. Lamentable noticia pic.twitter.com/PXEMEju6AT — Mely Múnera (@MelyMunera) March 19, 2023

Desde la institución militar también informaron que el helicóptero era de la Fuerza de Tarea Titán y en él viajaban, según se dio a conocer, cuatro personas, quienes fallecieron.



"He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido", aseguró el presidente Petro.

Después, también en Twitter, confirmó que no hubo sobrevivientes: "Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Ruben Leguizamon en este doloroso momento. No los dejaremos solos".

🇨🇴 | URGENTE: Helicóptero del Ejército de Colombia, que cumplía labores de abastecimiento, se precipitó en Quibdó. El presidente Petro ordenó a las autoridades "desplazarse a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido".

pic.twitter.com/LonsEGRDP6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 19, 2023

(Vea: Colombia continuará con la exploración de combustibles líquidos y gas).

La gobernadora encargada del Chocó, Farlin Perea Rentería, mandó un mensaje de solidaridad "a los familiares y amigos de los miembros del Ejército de Colombia que hacían parte de las labores de abastecimiento en el departamento".

Y a la vez informó que están "apoyando las investigaciones pertinentes sobre el hecho ocurrido el día de hoy en Quibdó".

Un accidente similar ocurrió en noviembre de 2022, cuando una avioneta de la empresa turística San Germán se cayó en un barrio residencial de la ciudad de Medellín y causó la muerte de sus ocho ocupantes, así como daños a por lo menos siete viviendas de un sector residencial.

EFE