Hidroituango: ahora con dos fechas para iniciar operación

A falta de una, ahora son dos las fechas que le aparecen a Hidroituango en su programación, para poner en marcha la primera turbina de generación.



A la oficial, que está agendada para el 26 de julio, y que fue anunciada hace un mes por el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, le aparece la del consorcio constructor CCC Ituango, la cual indica que en octubre la megaobra comenzaría a generar energía.



(Lea: Nación da vía libre para que arranque Hidroituango).

Precisamente, este último en carta dirigida al ingeniero William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos Generación de Energía de EPM, le expresa que teniendo en cuenta los cronogramas que son analizados conjuntamente en los comités de programación, en los cuales se presentan las actividades a cargo de otros contratistas y su interrelación con las actividades que realiza el Consorcio, estos no se ajustan en su terminación para la fecha anunciada.



“Según la programación que conocemos, la ruta crítica de entrada en operación de la primera unidad está marcada por el blindaje de las conducciones y codos superiores, así como los concretos alrededor de estos, y cuya finalización prevé el inicio de las pruebas con agua para el mes de octubre de 2022”, señala el consorcio en la misiva.



Así mismo, recalca CCC Ituango en la carta, la cual es firmada por el director general Braulio Saraiva, que al no tener toda la información a la entrada en operación del megaproyecto, ya que depende de múltiples actores coordinados por EPM, “solicitamos respetuosamente darnos a conocer las estrategias que tienen planeadas para alcanzar la fecha anunciada de generación, con el objetivo de evaluar que planes de acción al alcance del consorcio podamos implementar para cumplir con ese objetivo”.



No tardó en salir EPM al paso de las aseveración de CCC Ituango, y en un comunicado insiste que, gracias al avance técnico que se viene haciendo de acuerdo con los cronogramas de obras que realizan más de 80 empresas contratistas que la están desarrollando, “el 26 de julio de 2022 será la fecha para la entrada en operación de la primera unidad generadora de energía” del megaproyecto.



(Además: Fijan hora cero para inicio de labores de Hidroituango).





De acuerdo con los cronogramas de obras que realizan más de 80 empresas contratistas, el 26 de julio será la entrada en operación del megaproyecto COMPARTIR EN TWITTER

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para sacar adelante la obra”, recalcó el vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM.



William Giraldo, vicepresidente de la empresa, precisa en el comunicado que, siempre se ha manifestado que los cronogramas en una megaobra del tamaño de Hidroituango tienen nivel de incertidumbre. “Dentro de la ruta crítica de las unidades generadoras de Ituango está la instalación de los blindajes de los pozos verticales, lo cual no ha avanzado a la velocidad requerida en los codos inferiores”, dijo.



Y subraya que, sin embargo se espera que, en la instalación del blindaje metálico de la parte recta de esos pozos, se logre tener una disminución de tiempos.

“Eso se evaluará en estos meses siguientes, ya que apenas se está empezando la instalación en esa zona”.



Pero no solo las fechas del consorcio constructor y de EPM para la entrada en operación de Hidroituango son las únicas que están sobre la mesa, también aparece una tercera, aunque en una probabilidad lejana.



(Además: Confirman sanción a EPM por no poner en funcionamiento a Hidroituango).



Se trata de la señalada en la auditoría externa de la firma Deloitte, contratada por XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, en la que se estima que el megaproyecto comenzaría a entregar energía el 10 de septiembre de 2023.



Según el peritaje, de los 2.400 megavatios (MW) de capacidad instalada de la central (distribuidos en ocho turbinas de 300 MW cada una) serían divididos por EPM en dos grupos de 1.200 MW de capacidad efectiva neta (CEN) para su entrada en operación.

Así, los primeros 1.200 MW entrarían en operación en el noveno mes de próximo año

ALFONSO LÓPEZ