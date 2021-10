Constructor de Hidroituango pidió que definan su continuidad en obra

El consorcio CCC Ituango, el encargado de las obras y la construcción actual en Hidroituango, le pidió a EPM que le defina su continuidad o no en el proyecto.

En diciembre del 2020, ambas partes firmaron una extensión de contrato de obra con fecha al 31 de diciembre del 2021.



No obstante, según se dijo, en el acta de prórroga bilateral (AMB) 39 se habría dejado claro que seis meses antes del vencimiento se debía decidir sobre una nueva continuidad de los trabajos, lo que hasta el momento no ha sucedido, según el consorcio.



"A solicitud de ustedes (EPM), ha sido prorrogado (el contrato) por tres veces consecutivas, lo que evidentemente manifiesta que EPM no sabe todavía si quiere o no que continuemos con el proyecto a partir del 31 de diciembre próximo", dice una carta que Santiago García Cadavid, el representante legal de CCC Ituango, le dirigió a Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM.



Recientemente, el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, dijo que deseaba no continuar con los constructores actuales, "lo que sería la posición oficial de la entidad al no desautorizarlo", comentó el consorcio.



Sin embargo, CCC Ituango aseguró que ceder el contrato a otro consorcio es complejo, pues ese "escenario solo se puede activar en caso de inhabilidad, algo que no ha pasado".



Vale la pena recordar que la Contraloría había emitido un fallo de responsabilidad fiscal en primera instancia contra varios actores, pero falta la respuesta a la apelación y, en este momento, están suspendidos los términos del proceso por una recusación.



"Actualmente, conservamos plena capacidad jurídica para continuar ejecutando el contrato vigente e incluso para suscribir los acuerdos contractuales que beneficien al proyecto", continuó la carta.



El consorcio cerró diciendo que pide la claridad del contrato porque no puede seguir asumiendo compromisos que vayan más allá del 31 de diciembre, lo que está impacto al proyecto en cuanto a obras, materiales, recursos y planeación.



