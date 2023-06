EPM prolonga plazo para entrega de ofertas para obras en Hidroituango

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunciaron la extensión del plazo para presentar ofertas en el concurso público que busca concluir las obras de generación 5 a 8 de Hidroituango.



(Diésel no subirá mientras aumente la gasolina, aseguró el Minhacienda).



Según EPM, el cierre de la convocatoria, programada inicialmente para el 28 de junio del presente año, pasará a ser el 13 de julio, es decir, tendrá una ampliación de 15 días para que las empresas de infraestructura interesadas presenten sus ofertas.



(EPM presentará propuesta de compra de Triple A la próxima semana).



"Es importante resaltar que el desplazamiento de los cronogramas del proceso de contratación no afecta las fechas de entrada en operación comercial de las unidades de generación de la zona sur (5 a 8)", dice EPM en el comunicado.



(Generadores de energía piden mantener señales de ahorro de agua).



La modificación del cronograma se hizo, según explicó la organización, debido a solicitudes realizadas por diferentes oferentes para el proceso de culminación de infraestructura, el cual busca la entrada en operación comercial para las unidades de generación nombradas anteriormente.



(EPM contrató el seguro todo riesgo para unidades 3 y 4 de Hidroituango).



"La adenda No. 2 que contiene esta modificación, se enviará por el sistema ARIBA de contratación de EPM a los posibles oferentes que están participando en este proceso y se publicará en el portal Te Cuento en la página web de EPM", cerró la entidad antioqueña.



PORTAFOLIO