¿Es posible que el BID retire su financiación de Hidroituango?

Empresas Públicas de Medellín (EPM) respondió un requerimiento de información que recibió de parte de las superintendencias de Sociedades y Financiera sobre el posible retiro del financiamiento que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha hecho al Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango).



Según EPM, hasta el momento, "no ha recibido ninguna notificación de parte del organismo multilateral en ese sentido".



"EPM no ha recibido ninguna notificación de parte del BID en relación con que dicha entidad haya tomado algún tipo de decisión contraria a mantener su permanencia en la financiación de Hidroituango", informó la compañías a las superintendencias.



El requerimiento de información se dio después de que se comentara, en algunos medios y en redes sociales, que el BID dejaría de financiar el proyecto si se concreta la cesión del contrato de obras de Hidroituango.



Precisamente sobre la posibilidad de cambio constructor, EPM aseguró que es algo normal dentro de la contratación pública y privada.



"En todos los contratos está permitida su cesión, previa autorización expresa de EPM. Bajo esta consideración, de llegarse a dar una cesión es una figura contractual que no tiene objeciones jurídicas. No hay reparos contables, y en caso de que esta llegase a materializarse, EPM cumplirá con las disposiciones contables que rijan en la materia", agregó la compañía.



Recientemente, el consorcio CCC Ituango, que reúne a los constructores de Hidroituango, le pidió a EPM que le defina su continuidad en el proyecto. Le empresa respondió que se están estudiando diferentes posibilidades y lo invitó a postular a compañías para una posible cesión.



Además, en la comunicación que le entregó a las superintendencias precisó que su relación con el BID es de cerca de seis décadas y que, a la fecha, el saldo del crédito para la financiación de Hidroituango es de un total de 450 millones de dólares: "El crédito consta de dos tramos a plazos de 8 y 12 años respectivamente".



PORTAFOLIO