Lo que sigue para Hidroituango tras entrar en operación

Tras muchas dudas con respecto a si Hidroituango lograría llegar a la fecha en la que debía entregar energía, EPM informó que había logrado todas las pruebas de las unidades 1 y 2 que debían entregar energía a partir de la medianoche de ayer.

“Hoy 30 de noviembre informamos que las unidades 1 y 2 de Hidroituango entraron en operación comercial dando cumplimiento a la Resolución CREG 194/20. Gracias a Dios y al esfuerzo de los trabajadores por permitirnos alcanzar este histórico logro”, trinó Jorge Andrés Carrillo, gerente de la compañía.



EPM también realizó la primera oferta de energía ante XM. De acuerdo con lo explicado por Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de la compañía pública, la oferta se logró hacer 15 minutos antes del cierre del Consejo Nacional de Operación (CNO).



Ahora los pasos a seguir tienen que ver con la operación continúa de la central de generación, así como la construcción de las unidades 3 y 4 que deben entregar energía al sistema antes de la medianoche del 30 de noviembre de 2023.



Tanto Quintero como Carrillo, enfatizaron que con la entrada en operación comercial de las primeras unidades, no se les ejecutarán las garantías bancarias ni perderán el cargo por confiabilidad ni su respectiva remuneración. Sin embargo, la central no está entregando energía de forma continúa.



De acuerdo con Carrillo, esto responde a que falta realizar las evacuaciones preventivas en cuatro municipios aguas abajo de la central, que fueron ordenadas por la Unidad de Gestión del Riesgo por medio de la Resolución 1053. “Pero el hito regulatorio y de cumplimiento por parte de EPM ya está completo”, complementó. Lo que quiere decir es que la central está lista ante el sistema para generar, pues ha realizado todas las pruebas para operar.



Sin embargo, no lo puede hacer de forma permanente hasta no realizar este paso.

Quintero explicó que las evacuaciones son obligatorias para realizar específicamente la prueba de rechazo de carga a máxima potencia, que a pesar de ello no es necesaria para que la central esté lista en el sistema en caso de que llegue a requerirse. Carrillo dijo que esto podría darse en los próximos días.



Unidades 3 y 4

Para cumplir las obligaciones adquiridas en las subastas de cargo por confiabilidad de 2012 y 2019, EPM deberá poner a funcionar las turbinas 3 y 4 de la central hidroeléctrica. De esta forma la central completaría las obligaciones adquiridas en su totalidad.



Para continuar con este proceso, Empresas Públicas de Medellín, adjudicó a la firma Schrader Camargo para que sea quien termine estas obras civiles que hasta el momento han sido ejecutadas por el consorcio CCC Ituango, cuyo contrato se terminó este miércoles 30 de noviembre de 2022.



Estas dos turbinas deberán entregar energía antes del 30 de noviembre de 2023, con lo que la nueva firma constructora tiene un año para concluir las obras.

Carrillo señaló que los tiempos se cumplirán, dado que los avances en la obra son suficientes.



“Los trabajos consisten en ejecutar los concretos faltantes para el empotramiento de la turbina número 4, así como el empalme y vaciado de los concretos en los túneles que conducirán el agua desde el embalse hasta las unidades”, explicó la compañía.

En el caso de las últimas 4 unidades (de la 5 a la 8), la empresa pública continúa en la recepción de ofertas hasta el 4 de noviembre, cuando se cierra la convocatoria.

