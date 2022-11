Más dudas por posible inicio tardío de Hidroituango

“Estoy muy feliz de anunciar que hemos logrado con el gobierno nacional un acuerdo para garantizar el inicio seguro de Hidroituango”, fueron las palabras del alcalde Medellín, Daniel Quintero este jueves. El mandatario local informó que las dos primeras turbinas de la central no entrarán en el plazo máximo que tiene (30 de noviembre) gracias a una negociación con el gobierno.

Esto a pesar de que el 21 de octubre el mismo gerente de la compañía, Jorge Andrés Carrillo, había dicho que la primera turbina empezaría a generar el 15 de noviembre y la segunda el 20. En una rueda de prensa, Quintero señaló que EPM se encargará de hacer todas las pruebas para que no haya ningún riesgo sobre las comunidades. Así mismo, dijo que todo el equipo técnico está trabajando en elaborar una circular y que se firmaría este sábado para hacer evacuaciones preventivas en caso de riesgo.



La central hidroeléctrica debe estar funcionando al 25% de su capacidad total (2 de las 8 turbinas) como máximo el 30 de noviembre. Esto, dado que fue la fecha establecida por la Creg como máximo después de que EPM ganara una subasta de cargo por confiabilidad, después del incidente de 2018.



En caso de que la empresa incumpla con este compromiso se le podrían ejecutar las garantías y perder el cargo por confiabilidad. La primera significa recursos por US$170 millones y la segunda por US$900 millones.



El alcalde Quintero ni el gerente Carrillo no aclararon los alcances de este acuerdo ni cuánto tiempo se tardarán esas pruebas para que la central entre.



Portafolio consultó con comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) si había un trámite para aplazar la fecha de entrega y explicaron que hasta el momento en la entidad no se ha tramitado nada con respecto a estas obligaciones adquiridas.



De igual forma se requirió a EPM con respecto a los procedimientos relacionados con sus obligaciones de entrega de energía y la empresa no respondió por estos trámites con la Comisión. Al respecto el alcalde dijo que “hoy estamos más tranquilos con relación a las sanciones gracias a las conversaciones con el gobierno nacional”, asegurando que la prioridad es hacer un encendido seguro de las turbinas.



El gerente dijo que las pruebas ya hechas muestran que es seguro y el avance del proyecto es 98%, pero no se va a seguir hasta que no se tenga certeza de que es totalmente seguro.



“Hemos logrado que en la circular haya una recomendación, que incluye a la Creg, y dice los riesgos que implicaría no alargar los tiempos. Con eso podemos pedir que no se apliquen las sanciones. Eso nos da tranquilidad”, explicó y dijo que se firmaría este sábado este documento. Una vez con esto, el mandatario local espera que se den los cambios y ya no sería el 30 de noviembre el horizonte máximo.

