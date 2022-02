Los 34 puntos a desarrollar para tener plantas eólicas ‘offshore’

La Nación ya tiene lista la hoja de ruta con la que busca a mediano plazo desarrollar proyectos eólicos costa afuera ('offshore'), en aguas del mar Caribe frente a las costas de Atlántico, Magdalena y La Guajira, y que contará para con el apoyo de organismos multilaterales.



“Esta hoja de ruta se llevó a cabo en asocio con el Banco Mundial y se enfoca en trazar un plan para promover este tipo de proyectos en el país. Vamos a tener listas las condiciones técnicas y reglamentarias para anticiparnos al momento en que este recurso se desarrolle de manera comercial”, señaló Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



La iniciativa, contenida en un documento que está en fase de comentarios, registra un listado de 34 recomendaciones las cuales se agrupan en ocho ejes temáticos, que se derivan de análisis y evaluaciones para el desarrollo de parques eólicos en aguas someras del mar Caribe, también en los posibles acuerdos con los sectores público y privado, y en los aportes que brindan los estudios del GBM ‘Key Factors for Successful Development of Offshore Wind in Emerging Markets’, en los que se registran casos de países que adelantan esta tecnología.



Así mismo, el documento forma parte de una serie de estudios sobre el tema realizados por el Banco Mundial en el marco del Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético (Esmap) y el Programa de Desarrollo Eólico Marino de la Corporación Financiera Internacional (IFC).



Llama la atención en su contenido que no solo la costa Caribe de Colombia, sino también en sus aguas marinas, registran fuertes vientos, lo que se convertiría en un insumo abundante para los aerogeneradores, lo que permitiría un potencial total de aproximadamente 109 gigavatios (GW) de energía eólica 'offshore'.



La intención del Ministerio de Minas y Energía, y de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), con la hoja de ruta es lograr el desarrollo de estas fuentes renovables, y así integrarlas al sistema interconectado. Por esta razón, el documento se complementará con un estudio en el que se identificarán las áreas claves en aguas del mar Caribe para ejecutar las iniciativas, como es el caso de las aguas frente al departamento del Atlántico, cuyo potencial de vientos es superior al registrado en las aguas frente a las costas de La Guajira.



Para los técnicos del MME es claro que, si los proyectos eólicos que se desarrollan 'onshore' en esta región sorprenden por los resultados, gracias al nivel alto de velocidad en los vientos, en el 'offshore' los resultados en cuanto a generación eléctrica serían mucho mejor, ya que las corrientes de aire son mayores.



Así, de desarrollarse estos proyectos de energía limpia en estas aguas, se produciría corriente a mayor amperaje, pues se estima que el viento tiene una velocidad de un metro por segundo (1 m/s) por encima de las zonas costeras, debido a que no existen obstáculos que corten las corrientes de aire.



Sin embargo, estos complejos también presentan inconvenientes: el costo de inversión y mantenimiento son mayores a los de una central eólica onshore, además del trámite para obtener su licencia ambiental, que sería complejo por la naturaleza de la obra.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio