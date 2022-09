Más conectividad, la carta a jugar por el Gobierno en infraestructura

El transporte es el eje fundamental de la economía, a través de él, productos, servicios y personas pueden recorrer el planeta.



En los últimos años, el Gobierno Nacional ha tenido mayor conciencia de su importancia, por eso, los recursos que se invierten en infraestructura aérea, portuaria y vial, cada vez son pensados en modernizar y conectar de punta a punta el país.



En infraestructura vial, uno de los proyectos emblema son las vías de Cuarta Generación (desde el gobierno de Juan Manuel Santos), de las cuales 10 de 29 han sido entregadas. El porcentaje de avance del programa con corte a 30 de mayo de 2022 es de 66,14%. En el gobierno de Iván Duque, la ex ministra de Transporte Ángela María Orozco, aseguró que a diciembre se entregarán ocho proyectos más.



Con estos proyectos, se ha conectado: Honda - Puerto Salgar - Girardot, a Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso, Autopista Conexión Pacífico 2, Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, la Trasversal del Sisga, IP-Vías del Nus, Autopista Mar 1, IP - Neiva - Girardot, Autopista Conexión Norte y Chirajara - Fundadores.



Por otro lado, la nación también ha invertido recursos y esfuerzos en el proyecto de vías 5G o programa Concesiones del Bicentenario a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Este proyecto se divide en dos tipos de obras: la primera hacen parte 14 proyectos multimodales, entre los que hay carreteros, aeroportuarios, fluviales y férreos, los cuales tienen una inversión de $21,79 billones. Actualmente, la Nación ha adjudicado los proyectos de la nueva Malla Vial del Valle del Cauca: Accesos Cali - Palmira, ALO Sur, Accesos Norte 2, Troncal del Magdalena 1 (anterior Ruta del Sol 2), Puerto Salgar-Barrancabermeja, Troncal del Magdalena 2 (Sabana de Torres-Curumaní), y, por último, tenemos la vía Buga-Buenaventura.



Sobre proyectos fluviales existen el Canal del Dique y app del río Magdalena.



Lamentablemente, aunque se han intentado adjudicar el proyecto que daría solución en al puerto de Barranquilla, no se presentaron oferentes, por tal motivo, el Gobierno se ha encargado de la draga regular y planea comprar dragas propias para realizar la labor. En el caso del Canal del Dique, actualmente el Gobierno cambió la fecha de adjudicación del proyecto para el próximo 27 de septiembre y se encuentra evaluando junto con las comunidades la viabilidad del proyecto.



Ahora bien, aunque esta ola de proyectos son relevantes en la interconexión del país, las vías terciarias, es decir, caminos veredales y rurales, han tenido menos recursos y cabida en los planes gubernamentales.



Actualmente Colombia cuenta con 140.000 km de vías terciarias, de las cuales solo el 10% se encuentra en buen estado. La inversión anual a estas vías era, según cifras del ministerio de Transporte de $100.000 millones anuales, y en el Gobierno pasado se invirtieron $5,6 billones, pero solo se ha impactado el 3% del total.



Y es que es fundamental poder mejorar las vías terciarias, pues son por estas, que el campesinado trae sus productos a los centros de acopio.



Pero, intervenir todas las vías, podría ser demasiado tiempo y dinero para el país. Para Jorge Espejo, especialista en infraestructura “se puede estimar que la inversión que se tendría que realizar para que todos los kms -de vías terciarias- sean mejorados es de entre $600 a $1.100 millones/km, en función del tipo de intervención, luego tomando una media de $850 millones/km, la cifra que hay que gestionar es del orden de US$38.000 millones, por supuesto es un reto enorme y no se haría posible hacerla en un periodo presidencial”, dijo el experto.



Continuando por la línea multimodal, es de reconocer que el gobierno a lo largo de los años, no solo no ha puesto en su lista de prioridades a las vías terciarias, el componente férreo ha sido dejando de lado, tanto que a la fecha la mitad de la red nacional está inactiva.



Actualmente, Colombia tiene una red férrea compuesta por 3.533 kilómetros (km), de los cuales cerca del 50% se encuentra inactiva, según el Ministerio de Transporte, “considerando la existencia de muchos tramos desconectados y la indisponibilidad de demanda potencial de mercancías de vocación ferroviaria en algunas zonas”.



Es de vital importancia poner la lupa sobre estas vías, para potencializar la economía como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro, ya que sobre los rieles se mueven productos como carbón, acero y cemento.



Por el contrario, un caso de éxito ha sido el componente aéreo. A la fecha y durante el 20202, se han adelantado obras de mantenimiento y modernización a lo largo del país.

Estas obras para las aerolíneas, facilitan y ayudan a su labor. Las aerolíneas Avianca, Wingo y Ultra Air coinciden que se debe prestar sobre todo especial atención al Aeropuerto El Dorado por su importancia de conexión.



“El país tiene una meta de transportar 100 millones de pasajeros en el 2030. Para poder conseguir esa meta es necesario ocuparnos de diferentes frentes asociados a la infraestructura aeroportuaria”, señaló Wingo.



Por su parte Avianca dijo: “En esta terminal requiere principalmente fortalecer y optimizar la utilización del puente aéreo; y concretar el estudio de capacidad para entender su capacidad real y atender las recomendaciones que surjan del estudio”.



