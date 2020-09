Infraestructura: la luz al final...

El segundo trimestre del año dejó inscrita con tinta indeleble una cifra que, en términos de crecimiento económico, será recordada por varias generaciones del país. La razón: nunca antes el comportamiento del PIB se había desplomado tan estrepitosamente en la historia nacional.

Según el Dane, como consecuencia de las externalidades generadas por la pandemia del Covid-19, el Producto Interno Bruto mostró un crecimiento negativo de -15,7%.



El saldo en rojo, no obstante, lo esperaban incluso los más optimistas. Ahora, si bien es cierto que los resultados dejaron un inocultable sinsabor, también hay una luz de esperanza que se basa en proyecciones, según las cuales, a partir de este tercer trimestre del año y, especialmente durante la próxima vigencia, los nubarrones empezarán a disiparse.



La confianza se basa, entre otras cosas, en el rol contracíclico que desde ya está cumpliendo, a carta cabal, el sector de la infraestructura. Solo hace falta ver el avance de cerca del 50% que hoy muestra el programa de vías 4G, así como la reciente entrega del túnel de la Línea y la puesta en marcha de las obras incluidas dentro de los planes de desarrollo locales, las cuales, durante el próximo cuatrienio, demandarán una inversión cercana a los $63 billones.



Aunado a lo anterior, hay que tener en cuenta que el proyecto de presupuesto del 2021 detalla como rubro de inversión –orientado a una mayor generación de infraestructura– la para nada despreciable cifra de $9,3 billones.



Pero ahí no se detiene el aporte del sector de la infraestructura a la economía, con miras a salir del atolladero.



El Instituto Nacional de Vías, Invías, ya tiene establecido un plan de inversiones a 2030 de nada menos que $17 billones para proyectos de obra pública. Ahora, por el lado de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, las noticias también resultan más que prometedoras.



Por estos días, la entidad está jugada afondo por sacar adelante el denominado programa de concesiones de quinta generación, 5G que, tan solo en su primera ola, contempla 12 iniciativas -viales, aeroportuarias, fluviales e incluso una ferroviaria- las cuales demandarán recursos cercanos a los $18 billones.



Los avances han sido tan significativos en este frente de batalla que, por un lado, ya se abrió el proceso licitatorio de la Malla Vial del Valle, contemplada dentro de las 5G, y, de otra parte, en las próximas semanas se dará luz verde a varias precalificaciones de este paquete de obras: la troncal del Magdalena, antigua Ruta del Sol II, Buga-Buenaventura y accesos Norte II en Bogotá.



La Primera Línea del Metro de la Capital tampoco puede pasar de soslayo dentro de este plan de obras encaminado a reactivar la economía. Se trata del proyecto individual de infraestructura de transporte más ambicioso del que tenga memoria el país.



Ahora bien, sin perjuicio del cambio de activos de la Nación por obras socialmente rentables, las aquí mencionadas están previstas en los presupuestos de la Nación y de los entes locales y en sus respectivas vigencias futuras, algunas de ellas quedarán refrendadas en el “Conpes de reactivación” que apura el Gobierno, y otras equivalen a iniciativas privadas que no demandan recursos públicos.



Impactarán tales obras el crecimiento económico, la generación de empleo y la modernidad del país. Gracias a ellas, entonces, en buena parte se amainará la tormenta.





Juan Martín Caicedo Ferrer

Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).