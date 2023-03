Red férrea, la gran apuesta en el plan de infraestructura

Colombia ha logrado avanzar en materia de transporte través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con las figuras de Iniciativa Privada y Alianza Público Privada, a las que se les unirán las Alianzas Público Popular. Con estas, el Gobierno ha trazado una hoja de ruta ambiciosa para apostarle a grandes proyectos de infraestructura en el país, para generar la tan anhelada intermodalidad en el transporte.



Para esto el presidente, Gustavo Petro anunció recientemente el aumento del perfil de vigencias futuras que pasa de 0,6% a 0,8% del PIB para proyectos de infraestructura, según se definió en Consejo de Ministros.



(¿Cómo va la construcción de la megaciudad futurista en Arabia?).



Es así como la ANI presentó el portafolio de megaproyectos férreos, carreteros, fluviales y aeroportuarios, que se pretenden estructurar y licitar durante el cuatrienio.



Una de las apuestas del Gobierno se centra en la reactivación de la red férrea y para ello ya está adelantando la estructuración y/o licitación de los proyectos de Asociación Publico-Privada de La Dorada– Chiriguaná, la cual costará $1,6 billones y atravesará más de 20 municipios del país; Bogotá–Belencito, en el que se espera invertir $7,5 billones, para tener un corredor férreo de 257 kilómetros que permita la movilización de carga y el Tren del Pacífico en el que se espera invertir más de $6 billones.



(Metro de Bogotá: exmagistrado alerta que no se podría cambiar diseño).



Además, prepara el proyecto Buenaventura-red férrea central, el cual se proyecta en $19 billones.



De esta forma el Gobierno plantea una gran apuesta por este modo de transporte, ya que en la red férrea se destinarían más $34,1 billones en cuatro años. Otro de los retos que tiene el Ejecutivo en el cuatrienio, es desarrollar megaproyectos de infraestructura carreteros que mejoren los indicadores de competitividad y productividad.



Entre ellos se resalta la estructuración de la doble calzada Pasto–Popayán que tendría un costo de $12,6 billones, de los cuales la ANI dará $7,4 billones; Villeta – Guaduas que costará $6,3 billones; Zipaquirá a Barbosa, y la conexión vial de Sogamoso - Aguazul - Maní – Puerto Gaitán, que acercará a los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá, los cuales se licitarán en los próximos meses.



(La oferta de vivienda social bajaría por nuevo ajuste de reglas).



Los aeropuertos también hacen parte del paquete de iniciativas que el Gobierno espera concesionar, para lo cual definió más de $12 billones para invertir en los aeropuertos de Neiva, Cali (0,8 billones), Buenaventura, Cartagena ($0,49 billones), San Andrés ($0,3 billones) y Bogotá en el campo de vuelo ($0,69 billones) y en El Dorado Max ($6,9 billones). Las cifras solo contemplan el valor de inversión para construcción, y los proyectos se harán bajo el esquema de Iniciativa Privada. Además, otros destinos como La Guajira y departamentos como Guaviare, Meta y Amazonía están en la mira, no solo para mejorar la conectividad de las regiones con el centro del país, sino como pilar para fomentar el turismo de extranjeros en Colombia.



Asimismo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes aseguró que se trabajará en infraestructura aeroportuaria en Tolú y Coveñas, Riohacha y potencializar los más grandes para que den abasto con la demanda.



(De más de 15 obras de valorización en Bogotá sólo han entregado una).



“Turismo e infraestructura vial, aérea, marítima y férrea tienen que ir de la mano. El sector no puede ir a vender un gran turismo si no tiene aeropuertos, si no tiene terminales, si no tiene vías adecuadas para que los extranjeros puedan conocer las riquezas que tenemos”, dijo el funcionario.



En el tema fluvial, la ANI proyecta la navegabilidad de los ríos Meta y Atrato (proyecto que actualmente está en estructuración), así como la adecuación, mejoramiento y mantenimiento del puerto de Tumaco (Nariño).



“Asimismo, desde la ANI nos estamos preparando para iniciar con la fase de preconstrucción del Canal del Dique, la cual fue licitada por $3,2 billones de pesos, la inversión más importante del modo fluvial en Colombia”, sostiene la entidad rectora del sector.



Construir estos megaproyectos hace parte del plan del Gobierno para promover la intermodalidad y la necesidad de reconfigurar la cadena logística, buscando reducir los costos de transporte, generar las condiciones óptimas para la implementación de la operación y aumentar los niveles de competitividad en el país.



PORTAFOLIO