Los reparos de los ingenieros frente a propuesta vial del Gobierno

Sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de implementar un nuevo modelo para la construcción de obras civiles, mediante las Alianzas Público – Populares, la Sociedad Santandereana de Ingenieros hizo varios reparos.



El organismo dijo que en el caso concreto de los caminos comunitarios, que las micro y pequeñas empresas de ingeniería también cumplirían con su propósito de economía popular y podrían contratar estos proyectos, no solo por las Juntas de Acción Comunal, que tendrían a su cargo hasta $8 billones para ejecutarlos.



En la carta, los ingenieros remarcan que estas obras ante la ley deben ser llevadas a cabo por un ingeniero, es decir, que lo expresado por el Presidente, es contrario a lo que dice la norma. “Resulta pertinente aclarar que las intervenciones en las vías terciarias, no son atendidas por grandes contratistas sino por profesionales independientes y micro y pymes de la ingeniería, que perfectamente cabrían en la clasificación de economía popular”, insisten.



Sobre los casos de corrupción, que le preocupan al mandatario, y que sería el motivo para tomar esta determinación, la Sociedad de Ingenieros dijo: “los casos de corrupción que usted menciona pueden presentarse y, de hecho, hay denuncias sobre el tema, como en el caso de Ocad PAZ, cuando en las convocatorias se acude a ‘contrataderos’ que mediante la aplicación de sus manuales de contratación impiden la libre concurrencia”, dicen.



“Consideramos fundamental la vinculación de la comunidad y sus organizaciones en la identificación y apropiación de los proyectos y la participación en la ejecución de las obras de ingeniería que deben ejecutar ingenieros, previa convocatoria pública con utilización de pliegos tipo y en los trabajos que contribuyen a la transitabilidad y que no son trabajos de ingeniería, como la rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas o remoción de pequeños derrumbes”, señalan.



Vale recalcar, según la Sociedad, que hoy este tipo de trabajos los desarrollan cooperativas de trabajo asociado conformadas por campesinos residentes.



