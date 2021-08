‘Iniciaríamos algunas obras de Caribe 2 antes de 18 meses’

Tras más de cinco años suspendido, el proyecto Ruta Caribe 2 fue adjudicado en julio pasado a la firma Estructura Plural Autopistas del Caribe y deberá ser firmado antes del próximo 6 de septiembre. Menzel Amín, presidente de KMA Construcciones, una de las empresas de la sociedad, habló sobre los principales retos y beneficios que traerán las dobles calzadas entre Barranquilla y Cartagena.



¿Cuál ha sido el recorrido de KMA en el proyecto?



En el 2014 nosotros presentamos el proyecto que fue aprobado en el 2016. Por el tamaño, invitamos a nuestros socios naturales de concesiones y participamos juntos en el proceso.



En enero del 2017 estalló la problemática Odebrecht y junto con la Ruta del Sol II, este fue uno de los proyectos que quedaron suspendidos mientras se surtían todas las investigaciones.



Entre el 2016 y 2019 no hubo avance y nosotros en 2019 iniciamos un proceso judicial. Finalmente, este año en el Tribunal de Arbitramento se logró conciliar. Todo lo que quedó en el limbo fue aprobado por el Tribunal y la Procuraduría y en julio de este año el proyecto se adjudicó. Estamos próximos a firmar contrato de concesión, el plazo máximo es el 6 de septiembre.



¿En que consiste este proyecto?



Ruta Caribe es un proyecto de 231 km. Son dobles calzadas que conectarán Barranquilla y Cartagena.



Comienza en el municipio de Palmar de Varela, ese es el sur del proyecto, pero es el norte del Atlántico. Desde allí pasa por Santo Tomás, Sabangrande y llega a Malambo, hasta la intersección con el aeropuerto Ernesto Cortizo.



Igualmente desde Palmar de Varela sale una doble calzada hacia Sabanalarga, donde se interceptan las dos doble calzadas. Después va hacia el Luruaco y Santa Catalina y desde allí a Bayunca, el límite entre los departamentos. De Bayunca se va a Cartagena y comprende rutas que salen de Cartagena hacia los puertos (variante de Cartagena, variante de Mamonal-Gamote, y Cartagena-Turbaco-Arjona-Cruz del Viso).



Ese recorrido son 231 km de vía, unos están hoy en doble calzada. En total tenemos 380 km desdoblando la vía. Ruta Caribe 2 será un proyecto que construirá 80 km de carreteras nuevas y 20 km de variantes.



¿Cuáles serán los mayores beneficios?



Este proyecto en su etapa inicial de construcción generará alrededor de 7.000 empleos entre directos e indirectos, que es de los beneficios más importantes. Pero ahorrará en un 33% los recorridos entre Cartagena y Barranquilla. Además, se ahorrará también en combustible: un 4% en automóviles, entre 12% y 13% en buses y entre 12% y 15% y en camiones.



¿Qué retos tienen?



El reto número uno, por el aspecto que generó la pandemia, es la posible instalación de un peaje en el departamento del Atlántico, en el Arrollo de Piedra. Sabemos que los peajes tienen baja amistosidad, pero desde que se implementaron las primeras concesiones, se ha visto que estos traen muchos beneficios.



Otro reto es generar las conexiones con los aeropuertos. En Barranquilla el aeropuerto está fuera de la ciudad, pero no se tiene un transporte masivo hacia allá. En Cartagena, por su parte, está planeado hacer el de Bayunca y el proyecto que nosotros tenemos no contempla esta conexión porque fue pensado antes del aeropuerto, y por consiguiente hay un reto allí.



¿Cómo están los plazos?



El 6 de septiembre es la fecha máxima para la firma del contrato y tenemos plazo máximo para iniciar el 19 de octubre. Esta es toda la etapa de planeación, que en términos jurídicos se llama preconstrucción.



Son 18 meses donde debemos hacer todos los ajustes para cumplir la normatividad en cuanto a licenciamiento ambiental y consultas previas, e igualmente debemos obtener el cierre financiero del contrato, entre otros. Esas son nuestras obligaciones contractuales.



No obstante, a pesar de que no tenemos que comenzar obras durante estos 18 meses, estamos comprometidos en iniciar la continuación de la doble calzada que viene de Barranquilla por la vía la Cordialidad hasta Campeche, que hoy día finaliza en el cruce a Caracolí, incluyendo una intersección a desnivel en el Cruce a Caracolí y una nueva Variante en Baranoa.



¿Qué significa materializar Ruta Caribe 2?



Esta se llama ‘La Cordialidad’ porque fue una carretera construida en el pasado para unir los lazos que se rompieron entre Barranquilla y Cartagena. Durante muchos años habían unas luchas regionales absurdas. Nosotros arrancamos las dobles calzadas de ‘La Cordialidad’ con Autopista del Sol y hoy nos vamos a tener el honor de construir estas.



Y segundo, creo que durante el tema de Odebrecht al sector lo golpearon muy duro. Y hoy saber que contamos con la aprobación del Tribunal de Arbitramento, la Procuradora y la Fiscalía nos llena de satisfacción. Nunca desfallecimos a pesar de los mil obstáculos.



Hubo empresarios que se comportaron muy mal, le generaron daño al sector, pero en general todos los constructores hemos logrado sacar las 4G.



María Camila Pérez Godoy