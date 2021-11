70 millones de dólares le deja ExpoDubái al país para renovables

Archivo particular

Con agenda en mano y enfocada más en inversión y comercio para el sector energético en Colombia, el presidente de la República, Iván Duque, inició su visita oficial a Emiratos Árabes Unidos (EAU).



El primer mandatario aprovechará su participación en ExpoDubái 2020, para no solo recorrer el Pabellón de Colombia, sino además para exponer las atractivas condiciones de inversión que ofrece el país, en un marco de estabilidad institucional, jurídico y económico.



“Vamos a reunirnos con inversionistas en el sector minero energético, en el sector de energías renovables, también quienes han manifestado interés en entrar al hidrógeno. Así que como lo hemos hecho en otras ocasiones, que esta sea también la oportunidad para concretar inversiones y abrirle comercio a Colombia”, dijo el jefe de Estado al llegar a Dubái.



En la jornada de este viernes, el presidente Duque sostuvo una reunión con inversionistas emiratíes, quienes han asegurado una inversión de más de US$70 millones en el sector de energías renovables en el país. De la misma forma, charlará con el mayor comprador de carne colombiana al mercado de los EAU.



Así mismo, en su intervención en el Foro Económico Colombia en Dubái del Pabellón Colombia de ExpoDubái 2020, aseguró que “un dólar invertido en Colombia es un dólar más limpio, y esto les importa a las nuevas generaciones. Es un tema que le interesa y les importa a los nuevos consumidores y, también, les importa a los mercados y a muchas de las empresas del mundo, y sus empresas, también quieren acoger el camino a la carbono neutralidad”.



Al respecto, explicó que en este momento, si se mira al país desde una perspectiva competitiva, incluida la sostenibilidad, la Nación cuenta, no solo con uno de los índices más bajos de emisiones de gases efecto invernadero por puntos del PIB en América, sino que ofrece una eficiencia de la logística que se puede medir, desde cualquier punto del país hasta el puerto más cercano en cualquier lugar del mundo, demostrando que el impacto ambiental es mucho más bajo que el de varios países de Latinoamérica y el Caribe.



“Colombia le está demostrando al mundo que, si solo representamos el 0,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero y hemos podido acoger estas políticas y causas para mostrar un crecimiento verde, el país está escribiendo una historia que es factible para todos los países”, dijo Duque.



La participación de Colombia en la feria de ExpoDubái 2020 se enmarca en un pabellón de 2.000 metros cuadrados, ubicado en el corredor de mayor flujo de personas, que busca generar un total de US$1.000 millones en comercio entre los dos países, no solo en minería, sino además en turismo y negocios agropecuarios.



