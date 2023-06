La propuesta de Ocampo para la transición energética en el país

El último informe de recursos y reservas presentado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con corte al 2022, evidenció una caída en la autosuficiencia del petróleo y el gas al ubicar el índice de vida de las reservas en 7,5 años y en 7,2, respectivamente.



Los resultados del reporte abrieron nuevamente la puerta al debate que gira en torno a la asignación de nuevos contratos de exploración en el país y una de las voces que se ha pronunciado sobre el tema es la del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



Recientemente, en una columna de opinión publicada en el diario EL TIEMPO, el ex titular de la cartera se refirió a la urgencia de dar a conocer un plan de transición energética integral y como este no debería estar enfocado en frenar las exploraciones y la producción de petróleo y gas.



El papel de los hidrocarburos en la transición



De acuerdo con Ocampo, en el caso del crudo, “la disponibilidad de reservas es esencial para garantizar una transición exportadora y fiscal exitosa”.



El ex ministro explica que, en lo que se refiere a las exportaciones, la falta de nuevas exploraciones podría generar un problema a futuro al impactar en la balanza de pagos, “ya que no es posible una diversificación exportadora tan acelerada”.



Barriles de petróleo iStock

“Para nuestra empresa petrolera, los recursos se necesitan para invertir en la producción de hidrógeno verde, en la cual el país tiene grandes potencialidades”, destacó.



Asimismo, apuntó que el dejar de producir y exportar petróleo por parte de Colombia no tendría una contribución significativa en la mitigación del cambio climático global.



“La principal contribución que puede hacer el país para mitigar el cambio climático no está en este campo, sino en frenar la deforestación e, incluso, en acelerar la reconversión del parque automotor, tema en el cual no existe realmente un plan nacional y es urgente diseñarlo”, dijo.



En cuanto al gas, Ocampo señaló que el principal objetivo debe enfocarse en buscar la autosuficiencia nacional. Sin embargo, con las reservas actuales esto podría no lograrse en su totalidad, destacando que estas podrían aumentar si los descubrimientos en el mar abierto en el Caribe se convirtieran en reservas probadas.



El exministro también se refirió al rol que este hidrocarburo podría jugar en la reconversión de las termoeléctricas de carbón y en la transición energética del sector transporte.



Transporte de gas iStock

Por otro lado, Ocampo también habló sobre el problema que significa el retraso de varios proyectos de generación de energía, así como del potencial con el que cuenta Colombia en el desarrollo de la minería de cobre, teniendo en cuenta que este es uno de los metales estratégicos para la transición energética mundial.



“La transición energética colombiana no debe estar enfocada, por lo tanto, en frenar las exploraciones y producción de petróleo y gas, sino a combatir la deforestación, garantizar la aprobación expedita de los permisos para la generación de energía eléctrica limpia, diseñar la reconversión del parque automotor y apoyar la producción de cobre”, concluyó Ocampo.



