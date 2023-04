La Anla apelará decisión de nulidad por sanción contra Ituango

Archivo particular

En días pasados el Tribunal Administrativo de Antioquia notificó un fallo a favor de EPM, de primera instancia, relacionado con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que había interpuesto la empresa en contra de una decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

(En contexto: Tribunal falló a favor de EPM por sistema de desviación de Ituango).



El Tribunal falló a favor de EPM, con lo que la entidad debía devolver cerca de $6.855 millones que habían sido pagado.



Sin embargo, la Anla informó que apelaría la decisión, relacionada con las obras del túnel de desviación de la central hidroeléctrica Hidroituango. De acuerdo con la Autoridad, "la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y su infraestructura asociada, sin haber tramitado y obtenido previamente la modificación de la Licencia Ambiental".



La nulidad pedida por parte de EPM responde a que la entidad no le dio una debida defensa, afirmando que “teniendo en cuenta que no dio oportuno traslado de las pruebas que decretó con posterioridad a la formulación de cargos, las cuales no pudieron ser controvertidas adecuadamente”.

Tras esto, la Anla señaló que la determinación de Tribunal será apelada ante el Consejo de Estado "en los términos legales establecidos, ejerciendo las actuaciones judiciales pertinentes ante el Consejo de Estado para la protección del patrimonio público y de los derechos ambientales protegidos en la Constitución".

