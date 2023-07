'Trabajamos en el desarrollo de GLP de origen renovable'

En América Latina habría entre 30 y 50 millones de familias usando leña y carbón para cocinar, de acuerdo con Aurelio Ferreira, presidente de la Asociación Iberoamericana de Gas GLP.



Por ello, señaló que la industria ha trabajado en la penetración de este energético en la región, aunque explicó que se requiere el apoyo de los gobiernos para reemplazar estos combustibles contaminantes.



Además, explicó que también están haciendo apuestas por la transición energética, usando opciones como biogás.



¿Cuál es el estado de la cobertura de GLP en la región?

La Asociación cubre todo el continente desde México hasta Argentina e incluye a Portugal y España. Si bien hay muchas diferencias regionales, también hay muchos puntos en común entre los países; es un mercado que consume anualmente 30 millones de toneladas de GLP.



Es una región en la que hay una presencia muy fuerte y se llega con este energético a casi todas las regiones, tiene una capilaridad muy grande. Todos los países tienen un volumen de uso muy importante, porque el energético alcanza 6% de las ciudades y llega incluso en algunas hasta 90% de los hogares.



Es importante, porque este gas tiene una combustión muy limpia, con niveles de emisiones bajos comparados con otros energéticos como leña y carbón, por lo que tiene también aplicaciones en industrias y servicios, que es otro de los grandes mercados.

También está avanzando el uso de GLP vehicular, pero eso depende mucho de los países.



¿Cuál ha sido el avance en la penetración de este energético?

Ha venido teniendo un crecimiento importante, relacionado con el crecimiento de la población que aumenta la demanda; también hay un crecimiento en las economías y cuando el ingreso per cápita aumenta hay mejoras en el acceso a energéticos. La mejora en la calidad de vida.



Además, este es un mercado muy resiliente, que se mantiene y no sufre con las crisis, porque es un producto esencial y difícilmente se ve afectado por estas dificultades.

Este es un momento en el que se habla mucho de la transición energética y el rol del gas.



¿En el caso del gas licuado de petróleo cuál es su rol?

El GLP será muy importante para la transición, porque lo que se piensa es en cambiar los combustibles más contaminantes para ir hacia otros renovables, pero esta no es una decisión que se toma de un momento a otro. Se necesita un combustible que haga de puente para que sea el cambio gradual.



El gas también tiene una menor emisión de material particulado, por lo que su quema es más limpia y eficiente.



Otro punto importante es que las energías renovables no son constantes en su abastecimiento y por esto se necesita un energético que sea constante. El GLP es una buena opción.



Ya hay aplicaciones de proyectos solares que de noche usan GLP para mantener la entrega de energía.

Otra ventaja es que es una energía que se puede distribuir localmente porque no se necesita invertir en gasoductos ni en infraestructura, sino que se puede llevar a donde se necesite.



Otro esfuerzo que está haciendo la industria es el desarrollo de GLP de origen renovable. Utilizamos materias primas como biocombustibles o eventualmente biogás para producirlo. Ese es un tema que la industria está trabajando y en unos 20 años se podría dar una producción masiva de este combustible.



¿Qué avances hay en la región en esta materia?

Está en etapa de desarrollo, hasta ahora son todos pilotos y no hay producción en volúmenes comerciales. Hay muchas rutas y caminos para producir este combustible, pero se depende mucho de la materia prima, y se está trabajando en estudiar cuál es la más eficiente que esté disponible, además de hacerse todos los estudios para entender cómo podría aplicarse.



¿Qué efectos ha tenido el uso de este gas en la reducción de la pobreza?

Este es un tema muy importante en la región. Hay muchas familias que usan la leña como energético para la cocina, pueden ser entre 30 y 50 millones, y se traduce en muchos problemas de salud para las familias por la inhalación de humo que genera problemas respiratorios.



A esto lo llamamos pobreza energética y tenemos que pensar en mejorar esta situación en las familias, mejorar la calidad de vida. Es difícil estimar cuántas familias usan este energético, pero la intención de la industria es apoyar a los países para que se haga el cambio de combustible para cocinar por GLP.



Sin embargo, este es un problema social que no pueden solucionar las empresas y se necesita el apoyo de los gobiernos, que en muchos países se están buscando las herramientas para hacer esto posible.



¿Cuáles son los retos regionales para incentivar este energético?

Hay varios temas relevantes. Uno de los que más relevancia tiene para nosotros es la seguridad, que para nosotros se define en el respeto a la marca de los cilindros, porque la lógica de esto es que las empresas se puedan hacer responsables de los productos y asegurarse de que el proceso sea seguro.



Este es un producto que llega a los hogares y se deben evitar los accidentes, que pueden ocurrir.



El segundo es la libre competencia que permite que haya buenas inversiones y buenas prácticas de mercado. Para esto se necesita una regulación adecuada.



Con respecto a los subsidios, cada país analiza sus políticas, pero el reto principal es sacar a las personas de la pobreza energética.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio