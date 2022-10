Bogotá cuenta con el 62% del mercado de apartaestudios

Actualmente la tendencia en la búsqueda de vivienda en jóvenes es cada vez mayor en apartamentos, sobre todo con menos metros cuadrados, no solamente por el precio y la ubicación, sino también porque el tamaño de familias ha disminuido considerablemente en los últimos 20 años; incluso según el más reciente reporte de La Haus, para el año 2042, se espera que la densidad familiar baje a 2,6 integrantes.



(Precio del dólar no da tregua, ¿seguirá la misma tendencia alcista?).

Teniendo en cuenta esto, además sumando el incremento de la demanda de vivienda unifamiliar, Fedelonjas desarrolló un estudio al respecto, en él mostró cómo se maneja la demanda y oferta de apartaestudios en el país.



“Debido a que el tamaño de las familias se está reduciendo cada vez más, los apartaestudios son la unidad en auge -tanto en venta como en alquiler- porque, además, los hogares unipersonales prefieren soluciones con ubicación estratégica y valores que les permitan mayor libertad financiera”, explicó en el informe Karina Reyes, presidente de Fedelonjas.



El informe evidenció que la mayor cantidad de oferta de este tipo de inmuebles para venta y arriendo se concentra en Bogotá con un 62% del mercado nacional de viviendas usadas con una sola habitación. Sin embargo, un mercado en crecimiento en los últimos años son los ‘Satanderes’ y zonas del Eje cafetero.



Según este reporte de mercado publicado en alianza con Finca Raíz, a cierre del primer semestre, en el promedio nacional un apartaestudio usado, con un área de 25,4 metros cuadrados, tenía un valor de venta de $6’276.000 por metro cuadrado y $31.374 de arriendo por metro cuadrado.



(Subieron tasas: ¿hay que dejar de usar tarjetas y no pedir créditos?).



En el caso de Bogotá, en el estrato 2 un metro cuadrado de apartaestudio usado se ofrece en $5’315.000 en venta y en $22.030 por metro en alquiler. En el Estrato 3, $6’378.000 por metro en venta y $33.249 por metro arrendado; mientras los estratos 4 y 5 se venden a 7’444.000 y 7’710.000 respectivamente.



En el área metropolitana ocurre una dinámica similar, sin embargo los precios son más bajos que en la capital. “Los apartaestudios también tienen alta demanda porque son una excelente opción de inversión debido a que los montos de venta son bajos y, si están bien ubicados y el costo de la administración es razonable, se rentan rápidamente”, añadió la presidente de Fedelonjas. Con todas estas ventajas, el invertir en comprar un apartaestudio es cada vez más una opción para los colombianos, quienes poco a poco han decidido ganar ubicación (cerca a sus trabajos o lugar de estudio) y sacrificar metros cuadrados.



“De hecho, los apartaestudios usados encabezan las listas de demanda de los inversionistas porque son un mercado que ofrece mayor área y tienen muchas más opciones de ubicación y de acceso al transporte que es lo que busca el arrendatario”, indicó en el estudio la líder gremial de los inmobiliarios.



Para tomar una buena decisión, Reyes invita a las familias asesorarse con inmobiliarios de reconocida trayectoria que le puedan ayudar a elegir un inmueble que se rente fácilmente, con cuotas razonables de administración y que proyecten buena valorización a futuro.



Volumen de oferta



Según el informe, Antioquia, Eje Cafetero y Santander manejan el mismo volumen de la oferta de apartaestudios con un 8,5% cada uno.



“Esto indica que la clase media es la que actualmente genera la mayor dinámica inmobiliaria, por esto hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que no desmotive la inversión en segunda vivienda y otros usos para arrendar porque, a falta de pensión, muchos adultos mayores devengan su sustento de los alquileres”, remató Reyes.



La dirigente gremial además destacó que el 85% de las viviendas arrendadas en el país pertenecen a propietarios de estratos 1, 2 y 3 y que el mercado de los arrendamientos de vivienda ascienden a $26,4 billones, “por lo que es un tema muy sensible tanto para quienes habitan en arriendo como para los propietarios que dependen de estos cánones”, agregó la líder gremial de Fedelonjas.



A su vez, el documento destaca a Bogotá, pues la capital concentra el mayor número de arrendatarios en el país con 1,4 millones de hogares habitando en arriendo, lo cual representa el 21,13% del total de 6,6 millones de hogares arrendatarios en Colombia.

Antioquia se ubica en segundo lugar, con un millón de hogares arrendatarios y representando el 15,36% del total nacional. En tercer lugar, está el Valle con 706.000 hogares arrendatarios y representando el 10,71% del total.



Paula Galeano Balaguera

PORTAFOLIO