‘Preventa de vivienda está afectada, pero tomando medidas’: Cusezar

El sector constructor, que jalona a 34 subsectores de la economía, ha afrontado grandes retos financieros. Pese a esto ha logrado continuar a flote este año.

En entrevista con Portafolio, Susana Peláez, gerente general de Cusezar, contó cómo están optimizando sus recursos para tener más lanzamientos y ventas.



Sin embargo, proyecta una caída en sus ventas de 35% frente a 2022.



(Vea: Caída en venta de vivienda afectó al sector de servicios públicos).



¿Cómo ven el panorama de vivienda para este año?



El panorama 2023 es retador, en el sentido que las ventas de vivienda han caído notablemente a nivel nacional.



Sin embargo, seguimos comprometidos con el país, con las regiones donde actualmente tenemos operación, es decir, Bogotá, Cali, La Calera y Ricaurte.



Sobre lanzamientos, este año pondremos en el mercado un proyecto importante para Bogotá en el último trimestre del año.



El cambio y las ambigüedades sobre el programa Mi Casa Ya, ¿cómo ha impactado a la vivienda VIS en la firma?



Tenemos participación en la Vivienda de Interés Social (VIS) de cerca del 40% del total de nuestras unidades.



Este segmento se ha visto afectados por los cambios del Gobierno a la política de Mi Casa Ya. Estamos todos en una política de ajustes, sobre todo de reglamentación, a la medida que empecemos a engranar los nuevos requisitos y la metodología de trabajo volveremos a tener una buena dinámica.



Celebramos el logro que se hizo de la mano de Camacol sobre los recursos adicionales para el programa. Esperamos que estas noticias ayuden a tener una dinámica positiva para el segundo semestre.



(Vea: Siguen las señales).



¿No les preocupa que la nueva focalización no pueda acceder a un crédito?



Si, eso lo estamos viendo. Por eso el negocio de la preventa, que es tan común en Colombia, está tan afectado hoy en día. Los hogares no tienen la certeza de acceder a un subsidio futuro y eso hace que los proyectos VIS tengan un menor ritmo de ventas.



De no tomarse correctivos en la política va a hacer que algunos de los proyectos que se tenían por lanzar se posterguen o se replanteen.



En Cusezar aún no tomamos esas decisiones.



¿Y si continúa así tienen analizado cómo será el impacto?



En este momento no. Como compañía tenemos un buen mix entre proyectos de interés social y No VIS y eso es bien relevante en esos momentos.



Sería prematuro tomar una decisión de un cambio radical de producto y mercado. Como compañía seguimos comprometidos para ayudar a cerrar las brechas que existen en el país para el cierre del déficit que existe.



El plan del Gobierno es llegar a otras zonas con VIS, con esto ¿planean llegar a más ciudades?



Eso todavía está en consideración de la administración y como tal no se ha tomado una decisión definitiva.



Entendemos las necesidades del Gobierno y estamos con toda la disposición para que sean cada vez más los municipios los que cuenten con viviendas dignas VIS.



(Vea: Los constructores entregarían viviendas con menos acabados).



¿Qué municipios están en el radar?



En este momento no lo tenemos definido cuales serán.



¿Qué opinan de la reforma laboral?



Venimos analizándola con nuestros asesores y hay impactos muy importantes. Hay una inflexibilización, además esta va en contra de la generación de empleo. Este sector genera 1,6 millones de empleos directos y jalonamos a 34 subsectores.



De esta manera, la reforma podría afectar a muchos trabajos.



(Vea: Marval refuerza su modelo de negocio: así es su plan).



¿Cuántas unidades vendieron en 2022 y cuál es la meta 2023?



Para este año tenemos proyectado vender 2.400 viviendas por $660.000 millones. El año anterior vendimos 3.700 por $719.000 millones.



Actualmente, tenemos cerca de 3.800 viviendas vendidas que están en etapa de construcción.



¿Por qué la baja en la proyección de cerca de 35%?



Tenemos el lanzamiento importante para fin de año y ahora estamos culminando la venta de muchos proyectos.



En la medida que no se pueden reponer los proyectos a la misma velocidad se da el decrecimieno en la proyección.



¿Cuándo esperan que bajen las tasas, ya que es otro factor que incide en la compra?



Esperamos que para segundo semestre de este año. En línea con esto, esperamos que en el 2024 podamos tener más lanzamientos, más proyectos y que podamos vender más que en el 2022.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio