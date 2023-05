La SIC sancionó al promotor y a la constructora del proyecto Aquarela

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con una multa de $1.508 millones a Promotora Calle 47 S.A.S. y con una multa de 696 millones a la constructora Plano Constructivo S.A.S. del proyecto Aquarela, que está ubicado en Cartagena.



La medida se tomó "por poner en riesgo la salud e integridad de los consumidores al no cumplir con normas de siso resistencia y presentar fallas en la calidad del proyecto".



Según informó la entidad, se demostró que "la Torre 1 del proyecto Aquarela no cumple con los requisitos establecidos en la Norma de Sismo Resistencia 10 y que el proyecto presenta riesgos para la salud o integridad de los consumidores, al no cumplir con los valores de índices de flexibilidad y sobreesfuerzo, resistencia, espectro sísmico (fuerzas sísmicas) de diseño, cimentación, muros estructurales, y resistencia al fuego".



A lo que se agrega, según la SIC, que "la promotora no suministró información veraz respecto de los inconvenientes que se han presentado con la ejecución del proyecto inmobiliario y de los anuncios de demolición, así como por no suministrar información clara, que generó o pudo generar error en los consumidores sobre el estado actual del proyecto".



