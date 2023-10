Impulso del PMTI a la competitividad

El Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) nos ha dado la ruta para la planeación de la infraestructura de transporte durante los últimos años. Desde allí se estableció el ambicioso proyecto que ha sido la carta de navegación de varios gobiernos.





La cuestión es ¿cuál ha sido y cuál debe ser la visión del PMTI? La respuesta obvia debería ser: la competitividad.



Esta se define, en un básico enunciado, desde el punto de vista de la eficiencia, como la capacidad que tiene un país de producir un determinado bien en mejores o iguales condiciones, en comparación con otras economías (Haguenauer, 1989), y esa producción incluye, obviamente, lo que implique exportar estos bienes a nivel mundial, e importar lo que se requiere para producirlos.



Un parámetro que nos permite compararnos en este frente lo establece, en materia de logística, el Banco Mundial en su Índice de Desempeño Logístico (IDL), el cual mide ciertos aspectos que, básicamente, pretenden determinar la facilidad para establecer nexos confiables en la cadena de suministro y los factores estructurales que permiten hacerlo (Banco Mundial, 2023).

De acuerdo con el BM, a través de este índice se muestra la capacidad de los estados para transportar bienes a través de las fronteras, de manera rápida y confiable, y ayuda especialmente a los países en desarrollo a identificar los aspectos que se pueden mejorar para aumentar la competitividad.



Así las cosas, el Banco Mundial tiene en cuenta varios aspectos, de los cuales sólo uno se encuentra relacionado con la infraestructura respecto al comercio y el transporte. Esto nos permite concluir que la infraestructura sirve a un país en la medida que sea reflejada en materia de competitividad.



El más reciente informe (Connecting to compite: Trade Logistics in the Global economy) publicado en abril de 2023, se realizó luego de tres años de alteraciones en la cadena de suministro como consecuencia de la pandemia por covid-19, período durante el cual los tiempos en la entrega de mercancías aumentaron de forma evidente.



En el mismo, Colombia descendió 8 puestos (ubicándose ahora en el 66), desde el informe pasado en 2018, donde se encontraba en el número 58. En Centro y Latinoamérica somos sextos, por debajo de Brasil (51), Panamá (57), Chile (61), Perú (61), Uruguay (61). (Banco Mundial, 2023).



Esta no es una alentadora noticia, sobre todo por todos los esfuerzos hechos para reducir la brecha desde que el país entró a ser miembro de la Ocde.



Hay que revertir esta situación e identificar cuáles son los aspectos que no nos han permitido mejorar en este informe. Tenemos una eficiencia portuaria probada y reconocida mundialmente, pero esto no ha sido traducido en competitividad para el país.

Con lo anterior, el PMTI debe tener esta visión. En su momento, el Plan 2015-2035 tenía un slogan claro: “una política de Estado para hacer de Colombia un país más competitivo”. Se realizó con la idea de estar a la altura de Chile y México, nuestros socios en la Alianza del Pacífico. Para ese momento, la infraestructura pasó de representar el 0,6 al 2% del PIB (Cámara Colombiana de infraestructura, 2016).



Claramente se requiere que las grandes obras den el dinamismo a la economía para poder llevar a cabo aquellas que deben ser financiadas por el gobierno, quien debe hacer todo para que el inversionista privado invierta en macroproyectos.



Debe entregar todas las garantías. El papel del Estado es de facilitador en ese caso. ¿Para qué? Para que con esa dinámica el Estado se pueda concentrar en los proyectos sociales, los cuales no pueden ser abordados por el privado con su propia iniciativa. Pero si rompemos esa dualidad a largo plazo no habrá recursos, ni para los grandes proyectos, ni para los sociales.



Este gobierno quiere impulsar los nuevos modos de transporte como el férreo y el fluvial. Debemos estar atentos a dos cosas: uno, que estos nuevos proyectos obedezcan a un todo en la integración logística; y dos, que no se queden en años y años de estudios que no se lleven a cabo.



Al no tener un presupuesto ambicioso para ejecución de infraestructura y al ser tan compleja la implementación, las entidades pueden destinar sus presupuestos en estudios que no se lleven a cabo. Si bien es cierto se requiere planear, debemos seguir el curso de los proyectos que están listos para salir adelante.



En lo férreo, hay una enorme responsabilidad para los consultores que se están seleccionando para los diferentes estudios como el corredor central, la conexión con Catatumbo, Antioquia, y Pacífico, etc. Hay 5.350 km de red férrea en evaluación. Un universo completo.



En el tema fluvial, para recuperar la navegabilidad del río magdalena se tenía un presupuesto asegurado de $2 billones (proceso declarado desierto). En este momento se hacen contratos que garantizan parcialmente el acceso a Barranquilla, que afortunadamente y gracias al clima y al dragado constante, está manteniendo 10 mts de calado.



Pero debemos diferenciar el canal de acceso, a la navegabilidad del río Magdalena, del cual no se ve solución pronta. Para esto, se quiere hacer un contrato por 270 mil millones por lo que queda de este gobierno para mantener este canal y, a largo plazo, se quiere construir dragas para que estén permanentemente en él, con las malas experiencias que hemos tenido en el pasado.



En el río Meta, desde el año 2000 se están haciendo diferentes estudios de cuál puede ser la solución más eficiente para este corredor, teniendo en cuenta que la vía existente va paralela al río y las condiciones varían drásticamente dependiendo del período del año.

Lo que se ha pensado es buscar una solución multimodal que permita utilizar el río en ciertos meses del año y la carretera en otros, con una longitud aproximada de 836 kilómetros. No olvidemos que se busca la conexión con el Orinoco, lo que nos hace depender de las relaciones con nuestro país vecino.



Volviendo al PMTI, el realizado en 2015 reunía la eficiencia sumada a un componente de equidad (no había que escoger en atender una u otra prioridad), buscando tomar la red básica y lograr una integración cerrando las brecha y teniendo como meta el comercio exterior. Se quiso buscar una visión de largo plazo promoviendo una perspectiva transversal de la red nacional.



En la actualización de 2022 se agregaron dos criterios: resiliencia y tecnología. Resiliencia ante la materialización de contingencias tales como eventos climáticos, bloqueo, orden público; tecnología como la posibilidad de optimizar la gestión de infraestructura y movilidad buscando la convergencia entre TIC y Transporte.



Por lo tanto, y como gran conclusión, cuando vemos al gobierno impulsando nuevos modos, no debemos olvidar que cualquier proyecto debe estar integrado dentro de esta visión del Plan Maestro Intermodal y dentro de verdaderos corredores logísticos que abarquen, incluso, sus canales de acceso (que merece capítulo aparte).



ÁLVARO GUTIÉRREZ

Socio Director de Almabro.