Las obras de gran impacto que los últimos gobiernos regionales no concluyeron

Con el fin de las últimas administraciones locales, varios de los alcaldes y gobernadores del país dejaron cuentas pendientes en cuanto a obras de infraestructura se refiere, tanto en la consecución de obras nuevas como antiguas.



Entre las obras inconclusas más resaltadas está el aeropuerto del Café, en Palestina, Caldas, el cual lleva más de una década en una incertidumbre por falta de recursos y avances casi que nulos. El Gobierno Nacional, actor clave para la ejecución del proyecto, estima que el costo de esta obra de infraestructura alcance un total de 1,4 billones de pesos.



Por su parte, también se destacan las obras del puente de Juanchito, el cual busca comunicar a la ciudad de Cali con el municipio de Candelaria y con el departamento del Cauca. Para este caso, han prometido entregarla un total de 10 veces; además, los veedores señalan que por los retrasos, el costo paso de 27.000 millones a 60.000 millones de pesos.



A continuación, le explicamos a detalles la historia de estas obras que las pasadas administraciones no fueron terminadas en las últimas administraciones locales.

Aeropuerto del Café

El avance de esta megaobra cayó en las manos del saliente gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez; sin embargo, ya con el fin de su administración, la obra parece no haber tenido avance alguno, esto a pesar de que haya prometido que iba a dejarla, por lo menos, en construcción.



El ahora exgobernador dijo que, pese a que en julio de 2022 el contratista abandonó la obra por aparentes incumplimientos en pagos, nunca se suspendieron las obras, pero faltó respaldo financiero por parte del Gobierno Nacional.



Esto mientras que desde el Gobierno no han dado luces de cómo sería este apoyo para la obra. Incluso, el viceministro de Transporte manifestó que "Estuvimos en Caldas, la gente quiere el aeropuerto, pero pasa el tiempo y se vuelve más costoso", agregando que se proyectaba una inversión inicial de 800.000 millones de pesos, pero se estima ya una cifra superior a los 1,4 billones de pesos.

Estado actual de las obras del aeropuerto del Café Aerocafé

Ahora la responsabilidad cae en el nuevo gobernador caldense, Henry Gutiérrez, opositor de Velásquez, quien asegura que su propósito será presentarle opciones de financiamiento al presidente Gustavo Petro para tener una luz verde.



"Necesitamos los recursos del Gobierno Nacional porque faltan 300.000 millones para el cierre financiero; nosotros no somos capaces solos. He pensado que podríamos considerar una alianza público-privada", dijo.



Vale la pena aclara que para este segundo intento de obra, comenzado en 2021, el proyecto tenía un valor aproximado de 532.000 millones de pesos, de los cuales la Nación aportaría 448.000 millones de pesos, provenientes del Presupuesto General.



Puente de Juanchito

La historia de las obras del nuevo puente de Juanchito, el cual comunica a la ciudad de Cali con el municipio de Candelaria y con el Cauca, comienza en el 2015, año en el que se fijó un costo inicial de 27.000 millones de pesos.



En el presente, veedores aseguran que las prorrogas y retrasos que ha tenido el proyecto harían que esta cifra se eleve hasta los 60.000 millones de pesos.



Este proyecto de infraestructura vial cerró el 2023 con más de 10 entregas fallidas; la más reciente, en diciembre del año pasado. Entre las razones que ha dado la gobernadora saliente del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, está la pandemia por covid-19, la temporada de lluvias y la muerte de un obrero.

Puente Juanchito Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Por su parte, el congresista del partido Verde, Duvalier Sánchez, denunció presuntas irregularidades en la contratación de la obra, que coinciden con la llegada del partido de la U a la Gobernación en el año 2015.



Si bien desde el pasado 17 de noviembre, el nuevo puente ya está unido en sus dos extremos, fue la Gobernación del Valle del Cauca la que había anunciado en el pasado mes de mayo que la obra estaría lista y operando en diciembre del 2023.



“Dejamos el puente a un 10 % de concluir. Lo encontramos en un 20 % y ya solo falta un pequeño tramo y dejamos recursos para terminarlo”, dijo Roldán antes de acabar su gobierno.



Estas afirmaciones tuvieron el respaldo de la actual mandataria, Dilian Francisca Toro, quien aseguró que sabe que Roldán lo dejó muy adelantado y prometió entregarlo en cinco meses.



Vía Los Curos - Málaga

Veedores de la vía que comunica a los municipios de Los Curos y Málaga, en el departamento de Santander, lanzaron alertas por la actualidad de esta calzada que ya cumple 100 años de compromisos no cumplidos y en la cual, según David Velandia, veedor de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, desde hace ocho años se han invertido un total de 410.000 millones de pesos, monto que el Gobierno es el encargado de ejecutar.



(Además: Así es la 'Ventana de los Sueños', el nuevo faro y atractivo turístico del Atlántico).



Entre los años 2020 y 2023, durante la gobernación de Mauricio Aguilar, se destinaron 180.000 millones de pesos tras la avalancha presentada al inicio de su periodo y la cual dejó a la vía seriamente afectada.



Con estos recursos se hizo la entrega del puente Hisgaura, se pavimentaron dos kilómetros entre el municipio homónimo y San Andrés, tres kilómetros más en Curos y se hizo un 70 % del puente La Judía.

Avalancha en la vía Los Curos - Málaga Invías

Con esto, el mandatario santandereano saliente cumplió parte de su meta, pero no pudo seguir avanzando porque los recursos de Invías no habrían alcanzado. A esa versión se le suma la crítica de los veedores, que aseguran que están remendando la vía y no interviniéndola completamente para garantizar su finalización.



Ante esto, el nuevo gobernador, Juvenal Díaz, dijo que ya habló con el presidente Gustavo Petro sobre la pavimentación con vigencias futuras y le pidió ayuda para que esos recursos se destinen de forma inmediata, no a largo plazo, y así poder intervenir a obra con todo el presupuesto que sea necesario.



Díaz afirmó que dicho proceso también se le hizo saber al Ministerio de Transporte y que la solicitud formal para que esta medida se apruebe se realizaría en marzo del 2024. Para el próximo cuatrienio se proyecta una inversión de 156.000 millones de pesos.

Cárcel de Yarumal

El proyecto de la colonia agrícola de Yarumal, en el departamento de Antioquia, se encuentra en vilo, pese a que se planteó como un plan ambicioso, en conjunto con el Gobierno desde 2017, para resocializar a los privados de la libertad y bajar el hacinamiento carcelario.



El Ministerio de Justicia, el Uspec, el Inpec, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de Medellín y Yarumal acordaron estructurar el proyecto y, cinco meses después, comprometieron 65.000 millones de pesos para las obras, con la Empresa de Vivienda de Antioquia a cargo.



No obstante, la discordia entre las entidades involucradas por errores de planeación llevaron a que el contrato fuese suspendido de manera indefinida en abril del 2019, tras no encontrar soluciones a no poder utilizar el edificio adquirido por 8,7 millones de pesos.

Cárcel de Yarumal Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

Las administraciones que llegaron el 2020, Daniel Quintero (Alcaldía de Medellín) y Aníbal Gaviria (Gobernación de Antioquia), buscaron alternativas para darle avance al proyecto que tiene comprometidos, en partes iguales, 14.000 millones de pesos en ambas jurisdicciones, pero debido a las diferencias con las demás entidades, no avanzó más y hasta el sol de hoy sigue suspendido.



El proyecto presenta un avance del 5 % y tiene 43.000 millones de pesos comprometidos y sin ejecutar guardados en una fiducia.



Ya con la llegada de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de la capital antioqueña, EL TIEMPO consultó con miembros de su equipo administrativo para conocer el avance de estas obras, pero manifestaron que los secretarios siguen haciendo empalme con los proyectos y aún no lo saben, mientras que, hasta el momento, el diario no ha recibido respuesta alguna por parte de la Gobernación.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - NACIÓN