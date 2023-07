Liberan a trabajadores que habían secuestrado en vía del Catatumbo

Los 5 de los 19 obreros secuestrados cuando trabajaban en una carretera en el departamento colombiano de Norte de Santander (noreste) que quedaban privados de libertad fueron liberados este viernes, informó la empresa KMA Construcciones a la que pertenecían en un comunicado.



(Lea: ‘Incertidumbre con peajes perjudica acceso a crédito’).

"Los 19 trabajadores del proyecto que fueron secuestrados en la mañana de hoy han sido liberados y se encuentran en buen aparente estado de salud. Actualmente se les está prestando acompañamiento inmediato para confirmar sus buenas condiciones", indicó KMA.



(Lea: Contrato de Autopistas del Caribe, al borde de ser liquidado).



Así mismo, la compañía celebró que los trabajadores hayan sido liberados y puedan estar nuevamente con sus familias, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para "que se garanticen condiciones de seguridad" que les permitan realizar sus proyectos. Según la compañía, los secuestradores se llevaron inicialmente a 19 trabajadores y maquinaria "asignada al proyecto Transversal del Catatumbo", pero después dejaron en libertad a 14 de ellos.



El alcalde de Teorama, Robinson Salazar, dijo que fueron raptados "por hombres armados no identificados", cuando los obreros trabajaban en "la pavimentación del tramo Las Mercedes–La Floresta", que comunica a ese municipio y otros de la región con la ciudad de Ocaña, la más importante de la zona.



(Lea: Autopistas del Caribe todavía 'en veremos' para fase de construcción).



Este hecho se da luego de que la constructora explicara que desde el mes pasado el personal de la obra ha recibido amenazas, "razón por la cual el 13 de junio se solicitó la suspensión del contrato".



Sin embargo, como no se recibió respuesta a esa petición, "el 16 de junio se reiteró la solicitud", sustentada con informes sobre "la alteración del orden público de la zona", pese a lo cual, una semana después la interventoría respondió que "no había mérito" para suspender la obra, indicó el comunicado de KMA.



Por el momento, de desconoce quién está detrás del secuestro de los trabajadores. Catatumbo es una de las regiones con más cultivos de coca de Colombia, donde operan la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN), el frente 33 de las disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas criminales.



EFE