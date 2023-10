Juzgado ordena suspender licitación del Corredor Verde en Bogotá

En horas de la noche del 25 de octubre se dio a conocer la orden del juez 35 Administrativo de Bogotá para frenar la licitación del proyecto Corredor Verde de la carrera Séptima.



Según el documento de la orden judicial, la alcaldía mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) deberán detener el proceso licitatorio "hasta que el proyecto Corredor Verde por la carrera Séptima sea ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo".



De igual manera, esta decisión del juez denegó la solicitud de medida cautelar que se había realizado sobre el decreto que daba luz vede a la licitación del Corredor Verde y señaló, además, que había que darle entrada a la decisión al expediente que se abrirá sobre el caso de la obra.



Pese a lo consignado en el documento, fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que el verdadero efecto de esta decisión judicial es que se deberá suspender la adjudicación de los tres tramos, proyectados a hacerse desde la calle 99 hasta la calle 200 y no se podrán abrir los concursos de los tramos que comprenden desde la calle 24 hasta la calle 99.

Corredor Verde IDU

No obstante, esto se dará a la vez que el caso es revisado a detalle por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se encargará de determinar de confirmar o revocar la decisión tomada por el juez 35 Administrativo de Bogotá.



¿Cuáles etapas estarán suspendidas?

Desde el 12 de octubre ya se habían anunciado los nuevos términos que entrarán en vigor en el proyecto del Corredor Verde. Por una parte, iría la licitación de los tres tramos o lotes en los que se presentaron proposiciones y, por otra, el proceso de los tramos declarados desiertos por la ausencia de ofertas.



En el primer caso, el IDU conoce las propuestas de tres consorcios que buscaban quedarse con los contratos de los tramos del proyecto en el norte de la ciudad y lo que sigue es evacuación de las propuestas y la adjudicación de los contratos.



Vale la pena recordar que los tramos que tenían ofertas eran los de las calles 99 a la 200, que sumaban en conjunto 1.361 millones de pesos.

Corredor Verde IDU

El primer tramo va desde la calle 99 hasta la 127 y contempla la armonización con el plan parcial El Pedregal, a la altura de la calle 100 y la intersección elevada de la 127. El segundo está comprendido entre las calles 127 a la 183, y el tercero va desde la 183 hasta la 200, en el cual está incluido la construcción del patio portal.



No obstante, la decisión del juez 35 Administrativo de Bogotá se dio a conocer el mismo día que, de acuerdo con los términos publicados por el IDU en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), estaba agendada la evacuación de las propuestas de los tres consorcios que se presentaron, si cumplen o no los requisitos técnicos y financieros exigidos y, por ende, dichos termos podrían ser adjudicados; luego de haber superado la fase de audiencias públicas que se tenían que hacer realizado los días 23, 24 y 25 de octubre.

La acción popular

El pasado de septiembre, se materializó una acción popular, cuando los ciudadanos Diego Escallón y Juan Estaban Matallana la sustentaron contra la alcaldía y el IDU.



Aseguran que existió una vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la amenaza al patrimonio público, el goce del espacio público y el uso y defensa de los bienes de uso público.

Corredor Verde Alcaldía Mayor de Bogotá

Los demandantes aseguraron que el Distrito no atendió la buena fe y la confianza de los ciudadanos al abrir las licitaciones para el proyecto del Corredor Verde, que guarda similitudes con el antiguo plan de la troncal de TransMilenio por la carrera Séptima, el cual la alcaldesa Claudia López había prometido no llevar a cabo.



"En consecuencia, la decisión adoptada el 5 de septiembre de 2023, a través de la cual se admitió la demanda, no será revocada y se ordenará a la Secretaría de este despacho que, de manera inmediata, dé cumplimento a las órdenes impartidas en la referida providencia, así como en el auto que ordenó correr traslado de la medida cautelar”, se explica en la decisión judicial.



Además, el juez ordenó al IDU que entregue información detallada de los concursantes del proceso licitatorio para adjudicar las obras del Corredor Verde.



"Se le recuerda a la entidad demandada, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que dentro del término de dos (2) días improrrogables debe remitir la información correspondiente (nombre completo y correo electrónico) de los oferentes dentro de cada uno de los procesos licitatorios Nos. IDU-LP-DG-003-2023, IDU-LP-DG-004-2023 e IDU-LP-DG- 005-2023, toda vez que, según lo informado, la etapa de presentación de las propuestas culminó el 18 de septiembre del año en curso".



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - REDACCIÓN BOGOTÁ