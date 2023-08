Cómo saber si un terremoto afectó el funcionamiento de un ascensor

En muchos establecimientos es común ver señalizaciones que invitan a las personas a no utilizar ascensores en caso de que ocurra alguna emergencia o eventualidad, como el caso de los terremotos.



Esto se debe, principalmente, a que las escaleras suelen ser más seguras al momento de evacuar algún edificio, teniendo en cuenta, obviamente, las instrucciones de las brigadas de emergencia especializadas en este tipo de eventos.



No obstante, si se habla de las razones por las cuales es mejor no utilizar el ascensor, se puede llegar a la pregunta si son medios de evacuación realmente seguros, a sabiendas de que, a pesar de que ocurra algún terremoto, sea común que estos continúen en funcionamiento.



Según Jairo Castro, gerente comercial de Estilo Ingeniería, esto se debe a que los ascensores son susceptibles a dañarse, pues un evento telúrico lograría afectar la estructura mediante la cual este funciona, debido a los movimientos bruscos y asimétricos.



"Las cabinas están sujetadas a la estructura del edificio por medio de unas ‘guías’, las cuales, como su nombre lo dice, guían su movimiento de manera vertical entre los diferentes pisos; son de alguna manera, como si fueran los rieles en un tren. Al presentarse movimientos asimétricos, como los que hay en un sismo, existe el riesgo de que las guías se deformen, lo que ocasionaría movimientos muy bruscos en los desplazamientos del ascensor", explicó



De igual manera, el experto recomendó que, en caso de que usted se encuentre dentro de un ascensor mientras ocurre un temblor, lo preferible es bajarse en el piso más cercano y evacuar por las escaleras, esto para no asumir el riesgo de quedar atrapado en este.



"(...) La recomendación es bajarse en el piso más próximo al que se encuentre y acatar el protocolo de seguridad establecido. En caso de quedarse atascado, debe oprimir el botón de alarma para que su administración y la compañía responsable del mantenimiento coordinen su rescate oportunamente; en ninguna circunstancia debe intentar salir del equipo forzosamente por sus propios medios", agregó.



Finalmente, el experto mencionó que la administración del edificio o la empresa encargada de los ascensores se deben responsabilizar del mantenimiento mensual de las cabinas para así garantizar la seguridad de las personas que los utilizan.



"De todas formas, es importante que los administradores y personas a cargo de los equipos de transporte vertical tengan presente que los fabricantes internacionales de ascensores recomiendan un mantenimiento periódico mensual, independientemente de que existan anomalías o no en el funcionamiento del equipo. Esto garantiza la seguridad de los usuarios y la vida útil de los equipos", cerró.



