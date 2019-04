Luego de dos años, la APP Caribe 2 no ha arrancado

Archivo particular

Pasados dos años desde que el Gobierno anunció la aprobación del proyecto de APP de iniciativa privada, Ruta Caribe 2, que busca mejorar la conectividad entre Barranquilla y Cartagena, las obras aún no han arrancado.



Este proyecto contempla la intervención de 279 kilómetros de vías, así como la construcción de 100,5 kilómetros de doble calzada, 23,27 kilómetros de variantes, dos puentes y seis intercambiadores a desnivel.



(Minhacienda le dio visto bueno a la APP Ruta Caribe 2).

En total, la iniciativa está valorada en $1,63 billones e involucra a las poblaciones de Baranoa, Campeche, Sabanalarga y Luruaco en el departamento del Atlántico; y a Santa Catalina, Bayunca, Cruz del Viso y Arjona, en Bolívar.



La firma que diseñó el mencionado proyecto fue el Grupo KMA Construcciones, quienes se encargaron de las obras de Ruta Caribe 1, proyecto que en este momento registra un avance del 99%.



En el 2017, luego de la audiencia de manifestación de interés, se anunció que el contrato había sido adjudicado al Grupo KMA Construcciones, quienes habían sido los únicos presentes.



No obstante, en ese mismo año, y como consecuencia de lo sucedido con Odebrecht en el país, la ANI frenó ese y otros procesos.



(Colombia, líder de la región para APP de infraestructura).



De acuerdo con Menzel Amín, presidente de la constructora, la empresa se ha mantenido en conversaciones con las autoridades desde ese momento y actualmente están a la espera de un concepto por parte del Consejo de Estado que tardaría entre dos y tres meses en ser entregado.



Ese documento, según destaca Amín, es el último requisito jurídico previo a la adjudicación de la obra.



“Hemos estado en dos mesas de trabajo con Louis Klein, de la ANI, y con la ministra Ángela María Orozco, pero a la fecha no se ha dado la nueva adjudicación. Con el paso del tiempo se han dado muchas modificaciones en temas financieros, tributarios, entre otros, que les preocupaban y hemos estado hablándolo, pero aún no tenemos claridad sobre qué pasará”, señaló el directivo.



De acuerdo con los planteamientos hechos en el 2016, la fase de preconstrucción de la obra tomaría 18 meses y la construcción seis años más.



EL CORREDOR PORTUARIO DE CARTAGENA



Otro proyecto de APP de iniciativa privada, diseñado por el Grupo KMA Construcciones, es el del corredor portuario de Cartagena, en el que se intervendrían 24 kilómetros de zona urbana.



Esta iniciativa ya superó las etapas de prefactibilidad y factibilidad, y en febrero pasado se radicó la propuesta ante el Distrito de la ciudad.



(Colombia, entre los países más competitivos del mundo en APP).



Actualmente, la licitación para contratar a los evaluadores del proyecto, quienes tendrían un lapso de seis meses para emitir su concepto, tanto a nivel técnico como jurídico, se encuentra en curso.



De esta manera, en septiembre de 2019 se abriría la convocatoria para que otras empresas que estén interesadas hagan su propuesta, con base en el documento aceptado por el distrito y, en el último trimestre del año, se adjudicaría la obra.



De acuerdo con los proponentes, el objetivo de este proyecto es mejorar la conexión entre el barrio Manga, el sector portuario industrial de esa ciudad, la variante Mamonal – Gambote y la variante de Cartagena.



adrlea@portafolio.co