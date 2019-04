Luego de las 4G, nuevas obras valdrían más de $8 billones

Actualmente el 72% de los proyectos viales de cuarta generación están activos y se prevé que en junio próximo estén andando el 82% de esas obras, según el Ministerio de Transporte.



Estos avances corresponden con las metas planteadas por esa cartera en el 2018 y con la política manifiesta del presidente Iván Duque, de dar prioridad a la conclusión de todas las obras de infraestructura que estuvieran rezagadas.



Sin embargo, queda la inquietud sobre qué pasará después de lograr destrabar los proyectos 4G y de conseguir los cierres financieros restantes, teniendo en cuenta que el plan del Mintransporte es tenerlos todos listos en el 2020.



De hecho, según el viceministro de infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, en el primer semestre de este año se conseguirían cuatro cierres financieros adicionales a los quince que se han logrado, y en el segundo semestre del 2019 se harían otros cuatro, dejando solo seis proyectos para el año siguiente.



“Esto es para destacar porque anteriormente se demoraron cerca de cuatro años para hacer 13 cierres financieros. Nosotros nos hemos concentrando en trabajar en este sentido y tenemos planeados hacer ocho, solo en el 2019, más el que logramos en el 2018”, señaló Gutiérrez en diálogo con Portafolio.



LAS PRIORIDADES



Sin embargo, para el viceministro la meta del cuatrenio no se limita a enfocarse en las vías 4G, sino en continuar desarrollando infraestructura que facilite la movilidad del país. Desde su punto de vista, en el 2022 tendrían que estar resueltos y andando, al menos, dos proyectos más: la doble calzada entre Popayán y Pasto y el Canal del Dique.



“Tenemos las vigencias futuras copadas hasta el 2024 para los proyectos de 4G, que consideramos algo legítimo porque es una inversión necesaria, pero también necesitamos seguir. Para esos nuevos proyectos estamos trabajando en la consecución de recursos, pues tenemos que ser bastante creativos porque somos conscientes de que no tenemos plata pero sí tenemos necesidades”, señaló el funcionario.



El proyecto de doble calzada entre Popayán y Pasto comprende 250 kilómetros, que valdrían alrededor de $5 billones, según cálculos del viceministerio.



“Sí o sí tenemos que sacar la doble calzada entre Popayán y Pasto, porque hoy en día, ese tramo representa grandes ineficiencias para el transporte de carga que va hacia Ecuador y en general para la movilidad. Un camión actualmente se puede demorar entre seis y ocho horas por esa vía, a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora”, indicó Gutiérrez.



De otro lado, el funcionario considera fundamental intervenir el Canal del Dique.

“Si no intervenimos el Canal del Dique, en ocho años la vía a Cartagena se cierra, así de grave es el tema. Los sedimentos y el aumento en la cuota de salinidad, entre otros factores, hacen de este panorama muy complejos. Sabemos que tenemos que intervenir rápidamente y estamos viendo de qué manera hacemos ese proyecto viable, porque además es un compromiso del Presidente”, concluyó Gutiérrez.



Aunque no se tiene un estimado definitivo, esta obra costaría alrededor de $3 billones para habilitar 117 kilometros navegables en el largo plazo.



No obstante, el viceministro considera como indispensable terminar la Ruta del Sol, para lo cual también habría que gestionar recursos.



Así mismo, Gutiérrez destacó que la reactivación total de 700 kilometros de red férrea, entre La Dorada y Santa Marta, es un proyecto que pretenden abordar, para el que se necesitaría hacer una inversión de $1 billón, aproximadamente.



EL REZAGO EN RED VIAL



Actualmente Colombia cuenta con más de 2.700 kilómetros de carreteras, sin embargo, la falta de mantenimiento de una gran proporción hace que no todas sean transitables y que se deba pensar en hacer nuevas inversiones.



Según un reciente estudio publicado por el BID, el país requiere 45.000 kilometros de vías adicionales para volverse más competitivo, pues la insuficiente dotación de vías y la baja calidad de la infraestructura repercuten en la falta de productividad de la nación.



Este organismo recomienda invertir más en este tipo de obras para que el crecimiento económico que se ha evidenciado en los últimos años en el país, sea sostenido y duradero en el largo plazo.





Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co