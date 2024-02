Malla vial de Bogotá, en la lupa de la Personería por ‘improvisaciones’ y sobrecostos

Un total de 110 hallazgos, 53 con presunta incidencia disciplinaria, 17 con presunta incidencia fiscal, 3 con presunta incidencia penal y 37 administrativos encontró la Personería de Bogotá en la intervención de la malla vial local realizada en 2021 y 2022, que tuvo un presupuesto, en este periodo de 350 mil millones de pesos.



El Ministerio Público Distrital evidenció posible falta de planeación en los procesos contractuales en la mayoría de las localidades, lo que generó grandes retrasos en las obras, suspensiones, adiciones, prórrogas, exclusión o inclusión de segmentos viales a intervenir, mayores costos, cobro de sectores sin terminar y deficiente calidad en varios tramos entregados, entre otras.



La Personería realizó una muestra aleatoria visitando cerca de 255 segmentos viales, de los 1.803 contratados, encontrando graves retrasos en su ejecución en especial en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy.



Según la personería, la mayoría de contratos no tenían claridad ni precisión de las vías y el tipo de intervención, lo que dio lugar a constantes modificaciones con el fin de excluir, incluir y adicionar segmentos viales, por falta de planeación y de estudios técnicos.



En Usaquén se excluyeron el 67 % de los segmentos viales contratados para su intervención. En Kennedy 50 tramos planeados no se intervinieron, sin que se conozcan los motivos.



En Barrios Unidos, Teusaquillo y Tunjuelito se incluyeron segmentos que debía llevar a cabo el Instituto de Desarrollo Urbano. En Ciudad Bolívar y Usme se quitaron varios sectores porque ya habían sido intervenidos en años anteriores, denotando falta de planeación.



Casos cercanos ocurrieron en Rafael Uribe donde se descartaron tramos viales debido a que se encontraban en buen estado.





Archivo Portafolio

Demoras

De acuerdo con el informe de la Personería, las alcaldías locales suscribieron y adicionaron una serie de contratos de obra para la intervención de unos 1.803 segmentos viales, de los cuales a mediados de 2023, sólo habían intervenido 890, es decir, el 49%.



Las ejecuciones más bajas se presentaron en Antonio Nariño con 8 %, Chapinero 8,33 %, Puente Aranda 25 % y Kennedy 29.1 %, "pese a la urgencia de la intervención de la malla vial, generando a los ciudadanos dificultades para su movilización", explicó.



Por otro lado, la autoridad encontró un alto número de suspensiones y prorrogas. En Antonio Nariño se prorrogó en un 100 % el plazo inicialmente acordado. En Chapinero se amplió en 6 oportunidades la suspensión del contrato de obra. Suba suspendió en 4 ocasiones el contrato y se prorrogó en una oportunidad. Rafael Uribe Uribe estipuló un plazo de 9 meses, pero llevan 40 en ejecución.



Entre tanto, en Fontibón suspendieron el contrato por incapacidad médica del jefe

de presupuesto de la alcaldía local lo que generó retrasos en la intervención vial.

Vías de Bogotá. EL TIEMPO

¿Sobrecostos?