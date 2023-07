Cómo transcurrió la jornada de movilización de motociclistas en Bogotá

Este 14 de julio varios colectivos de motociclistas salieron a manifestarse a las calles de Bogotá contra el alto precio de la gasolina y los fotocomparendos.



Según lo reportó Citytv, los manifestantes señalaron que, a pesar de que entienden el porqué del aumento del combustible, consideran que deberían pensarse estrategias que sirvan de alivio para esta situación.



Entre otras razones, los conductores también hicieron un llamado de atención para que se reduzca lo que ellos denominan como una persecución a los compañeros que trabajan en plataformas de transporte.



La marcha dio comienzo a las 11:00 am desde los corredores cercanos a la Biblioteca Virgilio Barco, en el sector de El Salitre.

Sobre las 2:30 pm, en medio de la jornada de manifestaciones, el gremio de motociclistas llegó a la sede del Ministerio de Transporte.



Movilización de motociclistas Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Las movilizaciones avanzaron por diferentes puntos de la capital, generando afectaciones viales en sobre la NQS con calle 73, al Norte, y en la avenida Esperanza con carrera 64, al occidente.



De igual forma, se han registrado bloqueos sobre la calle 55 entre carreras 13 y 10 y la avenida Esperanza con carrera 64.



[03:36 p.m.] #AEstaHora se presentan manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad, generando afectación vial en Bogotá:



📍Av. Boyacá con calle 53, sentido Sur - Norte, avanzan

📍Av. Esperanza con carrera 64, bloqueo

A las 5:08 p. m., los motociclistas le dieron fin a la jornada, por lo que la calle 26 comenzó a recuperar movilidad hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Minuto a minuto

5:08 p. m.: Av. El Dorado recupera movilidad

Se retomó la movilidad en la calle 26 hacia el occidente después de la Avenida Boyacá por la movilización de moteros.

5:00 p. m.: autoridades acompañaron a manifestantes en Avenida Esperanza



Los manifestantes que se encontraban en la Av. Esperanza con carrera 64 desde las dos de la tarde, generando afectación vial en un carril de la calzada, recibieron acompañamiento de las autoridades.



3:30 p. m.: Bloqueos en las vías generan afectaciones



Según tránsito, se presentaron bloqueos o afectaciones en las siguientes vías:



Av. Esperanza con carrera 64, Av. calle 26 con carrera 69, sentido Oriente-Occidente y Av. Boyacá con calle 53, sentido Sur - Norte.



03:12 p. m.: trancones en la Avenida Esperanza



Hacia las 03:00 de la tarde los manifestantes llegaron a la Av. Esperanza con carrera 64, generando afectación vial de la calzada.



02:26 p. m.: motociclistas arriban al Ministerio de Transporte



Sobre las 2:30 de la tarde, el gremio de motociclistas empezó a llegar a la sede del Ministerio de Transporte, en medio de la jornada de manifestaciones.



Según videos compartidos en redes sociales, la congestión vehicular llegó hasta las inmediaciones de Gran Estación.



02:13 p. m.: avanzan las manifestaciones en la tarde del viernes



Manifestaciones afectaron la movilidad en la ciudad en estos puntos:



-Carrera 13 con calle 26, avanzan al Sur

-Calle 55 entre carreras 13 y 10, bloqueo

-Avenida Esperanza con carrera 64, bloqueo



02:10 p. m.: intersección semafórica fuera de servicio



Intersección semafórica de la avenida Caracas con calle 1 estuvo fuera de servicio. Grupo de semaforización adelantó acciones correctivas, indicó Tránsito Bogotá.



01:07 p. m.: situación en el Ministerio de Transporte



En otras imágenes compartidas en redes sociales, muestran que varios miembros de la fuerza pública estuvieron pendientes de la seguridad a la entrada del Ministerio de Transporte mientras que algunos transportadores llegaban al lugar.



01:09 p. m.: nuevo informe sobre las manifestaciones



Las manifestaciones avanzaron por los siguientes puntos de la ciudad, generando afectación vial en Bogotá:



- Autonorte con calle 116, avanzan al oriente

- Avenida Esperanza con carrera 64, avanzan al occidente

- Calle 55 entre carreras 13 y 10, bloqueo



12:36 p. m.: manifestaciones de motociclistas en varios puntos de la ciudad



Tránsito Bogotá informó que hubo afectaciones viales en dos puntos de la capital: NQS con calle 73, sentido norte, y en la avenida Esperanza con carrera 64, sentido occidente.



12:33 p.m.: motociclistas avanzan hacia el norte



En CityNoticias también indicaron que los motociclistas avanzaron hacia el norte de la capital.



12:20 p. m.: pitazón de moteros por la NQS al norte de Bogotá



Los motociclistas avanzaron por la NQS hacia el norte de Bogotá.



11:38 a. m.: accidente en Chapinero



Informan sobre accidenta, con solo daños materiales, en la localidad de Chapinero entre un bus y un automóvil, sobre carrera 7 con calle 61, sentido norte - sur.



11:20 a. m.: inicia movilización de motociclistas en la capital



Inicia la movilización de motociclistas que salen desde la biblioteca Virgilio Barco hacia la calle 116 con carrera 30, informó CityTv.



10:40 a. m.: manifestaciones de motociclistas llegando a la Biblioteca Virgilio Barco



Sobre las 10:40 a. m., medios de comunicación informaron que un grupo de motociclistas que se manifiestan por los precios de la gasolina llegaban a la Biblioteca Virgilio Barco.



09:44 a. m.: Fluye la movilidad en la avenida Cali



Tránsito Bogotá indicó que desde esta hora fluye la movilidad en la avenida Cali, en ambos sentidos viales, luego de la fuerte congestión vehicular que se presentó cerca al Portal Américas.



09:00 a. m.: afectación en Portal Américas y estación Banderas



Ante las afectaciones que se presentaron esta mañana en el Portal Américas y la estación Banderas, en redes sociales usuarios hacen un llamado a las autoridades para intervenir en la situación que afecta a los usuarios del sistema TransMilenio.



Sin embargo, TransMilenio señaló que el colapso es ajeno al sistema.



08:53 a. m.: monumental trancón en TransMilenio



Varios usuarios de TransMilenio han tenido que caminar por las vías debido a un monumental trancón, al parecer sin justa causa, que se presenta en el sistema, en la estación Banderas.



08:21 a. m.: siniestros en la localidad de Usme



Primero, informaron sobre un siniestro en la localidad de Usme entre bus del SITP y motocicleta, sobre la avenida Boyacá con calle 89a, en el sentido sur - norte.



Minutos más tarde, informaron sobre un segundo accidente en el que también estuvo involucrado un bus del SITP en la avenida Boyacá con diagonal 68a sur, sentido oriente -occidente.



08:10 a. m.: sigue congestión vehicular en la avenida Cali y avenida Américas



Sobre las 08:10 a. m., se registró congestión vehicular en la avenida Cali y avenida Américas.



Desde las 7:00 a. m., las autoridades sugirieron tomar rutas alternas como la avenida Américas y avenida Boyacá al norte o la carrera 68.



08:07 a. m.: siniestro vial en Barrios Unidos



Informan sobre siniestro, con solo daños materiales, en la localidad de Barrios Unidos. Sucedió entre un automóvil y una motocicleta en la Autonorte con calle 94, en el sentido norte - sur.



07:57 a. m.: caída de un motociclista



Se presentó la caída de un motociclista en la localidad de Fontibón, sobre la avenida Centenario (calle 13) con carrera 90, en el sentido occidente - oriente.



Son varios los incidentes de este tipo que se han registrado en la mañana de hoy.



07:54 a. m.: accidente en Chapinero



Se registró accidente en la localidad de Chapinero, entre un automóvil y una motocicleta, exactamente en la carrera 7 con calle 92, sentido norte - sur. Se dirigió hacia el lugar una unidad de Tránsito Bogotá y una ambulancia asignada.



07:53 a. m.: siniestro vial en Engativá



También se registró un siniestro vial en la localidad de Engativá entre dos automóviles en la avenida Cali con calle 72, en el sentido sur - norte.



07:48 a. m.: accidentes en la localidad de Fontibón



Se presentó la caída de un motociclista en la localidad de Fontibón, en la carrera 68 con avenida Esperanza, en el sentido norte - sur.



También, Tránsito Bogotá reportó un siniestro entre un automóvil y un peatón en la avenida Boyacá con avenida Centenario (calle 13), en el sentido sur - norte.



07:40 a. m.: cuidado, caída de árboles en Chapinero



Tránsito Bogotá informó que hay una caída de árboles en la localidad de Chapinero, exactamente en la carrera 2 este con calle 76.



07:28 a. m.: Siniestro vial en Fontibón



Se presentó un siniestro en la localidad de Fontibón, entre la avenida Cali con avenida Centenario, sobre la calle 13, en el sentido sur - norte.



07:15 a. m.: se esperan manifestaciones en varios puntos de Bogotá



Por su parte, Tránsito Bogotá reportó en su cuenta de Twitter que en el día se presentarán varias manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad:



- Carlos Lleras

- Biblioteca Virgilio Barco

- Centro Comercial Calima

- Casa Club Picaminosos



7:10 a. m.: afectación en la operación en Portal Américas



Reportaron gran congestión en la avenida Ciudad de Cali con Américas, una flota está represada desde el Portal Américas, lo que obstruyó el paso en el sentido norte - sur.



Los buses troncales hicieron retorno en Banderas mientras otros usuarios caminaban por la vía.



06:00 a. m.: estaciones de TransMilenio sin servicio



Por obra de mantenimiento temporal en el carril exclusivo en la Av. el Dorado, hasta las 6:00 a.m. no hubo servicio en las estaciones Can, Salitre - El Greco y El Tiempo Maloka.



05:47 a. m.: cierre de importante tramo vial al aeropuerto



Con el fin de ejecutar la rehabilitación del puente vehicular de la avenida 68 con calle 26, entre ejes 3 y 4, desde este viernes la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre total de la calzada lenta Norte, en sentido oriente – occidente, de la avenida Calle 26 entre carrera 66A y avenida 68.



05:30 a. m.: lluvias en Bogotá



La ciudad amanece con lluvias en varias localidades. Hubo buena cantidad de vías con encharcamientos.

