Mantenimiento de vías: la baja inversión prende las alarmas

La poca inversión para el mantenimiento vial se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el país, sobre todo para la red secundaria y terciaria.



Eso dice la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que indica que la falta de sostenimiento en las vías se ha convertido en un obstáculo para la competitividad del país.

Sin ir tan lejos, según las cifras citadas por la asociación, a corte de 2017, el 47% de las vías pavimentadas del país tenía buen estado, 34,3% regular y 20% mal estado. Según Anif, en el caso de las de buen estado, la situación no dista mucho de lo que se vio en 2013, cuando su participación era del 46,1%.



Para el caso de la red vial no pavimentada de las redes terciarias, la situación es más grave pues solo 11,5% de los corredores estaba en buen estado en 2017.



Para Sergio Clavijo, director de Anif, la falta de inversión tiene, entre cosas, motivos políticos. “El descuido de la inversión en mantenimiento de infraestructura de transporte (en el mundo) tiene que ver con los bajos réditos políticos que ella deja: es mucho más ‘sexy’ para los gobernantes usar los recursos escasos de inversión en infraestructura para la inauguración de obras ‘de este gobierno y salir a cortar la cinta’, que mencionar que salvaron muchas vidas, gracias al buen mantenimiento”, manifestó el directivo en uno de sus comentarios económicos del día.



Por su parte, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dijo que ante esa situación, “no cabe duda de que al país le falta una política integral de mantenimiento que garantice unos buenos niveles de servicio, en todos los modos de transporte. En relación a ese tema, el gremio que presido, lleva años insistiendo”.



Incluso, en el informe de Anif se resalta que, teniendo en cuenta las cifras disponibles del Instituto Nacional de Vías (Invías), que a su vez administra el 54% de las vías primarias y el 27% de las terciarias, el país solo asignó $261.000 millones en mantenimiento vial en el 2017. Eso representa un 0,03% del PIB.



Dichas cifras son muy distintas a las recomendaciones que hace el Banco Mundial, que dice que se debería asignar un presupuesto no menor al de 0,4% del PIB al año en la próxima década.



Otra de las preocupaciones que dejó ver Clavijo en el documento es la situación en las regiones, que, de igual manera, tienen una precaria inversión en ese sentido.



Según Anif, la poca asignación de recursos tiene que ver con la falta de claridad de competencias en los niveles del Gobierno, falta de capacidad técnica y de gestión de las entidades territoriales y la ausencia de fuertes recursos, para reparación y mantenimiento de las vías que están sujetas de ejecuciones del Invías.



Sin embargo, Caicedo resalta que, desde la Nación, sí ha habido avances importantes en ese frente. “En la última década, Invías ha destinado cuantiosos recursos: más de $4,4 billones de hoy, en programas de mantenimiento y rehabilitación vial de obra pública”, agregó.



De hecho, este diario pudo establecer que el próximo mes el Gobierno lanzará un programa en el que busca construir y mejorar el estado de las vías terciarias en el país. Con eso, según el Ministerio de Transporte, se busca darle una mayor competitividad a esos corredores. La iniciativa tendría una asignación presupuestal de más de $500.000 millones.



El anuncio entonces concuerda con la recomendación que le hace Anif al Gobierno de Iván Duque, en el que le pide “asegurar mayores asignaciones presupuestales al mantenimiento en la precaria red vial pública, particularmente en vías secundarias y terciarias”.



EL CASO DE LAS CONCESIONES



Si bien la falta de mantenimiento en la red secundaria y terciaria llama la atención, en las vías concesionadas el panorama es distinto.



Según Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), “el modelo de concesiones garantiza el buen mantenimiento de las vías y por eso la red primaria no está tan mal”, explicó.



Caicedo, a su vez, coincide con Durán y afirma que “es evidente, a todas luces, que la inversión privada en infraestructura ha sido determinante en los avances que el país ha logrado concretar en transporte, pero poco se menciona que la bondad más grande que tiene el modelo concesional, es, justamente, el de la entrega del mantenimiento al privado”.



De hecho, según cifras de la CCI, los 8.590 kilómetros de red vial concesionada con los que hoy cuenta el país, tienen resuelto su mantenimiento. “Por lo tanto, para saber cuánto ha invertido el país en este rubro no basta solo con analizar, como lo hace Anif, el presupuesto del Invías”, añadió el presidente de la CCI.



En cuanto a los otros modos de transporte concesionados, el gremio de la infraestructura también resaltó que se tiene garantizado el mantenimiento, lo que incluye 16 aeropuertos concesionados, más de 50 terminales portuarias y 1.496 kilómetros de red férrea concesionada.



Teniendo en cuenta dicho panorama, Caicedo aseveró que esas consideraciones “no aparecen resaltadas en toda su dimensión, en el comentario de Anif”.



LA SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES



Aunque la situación parece ser grave en Colombia, no es un caso aislado en el mundo.

Según el documento de Anif, se estima que cerca del 20% de las autopistas interestatales de Estados Unidos, impulsadas entre 1953 y 1961, se encuentran en mal estado.



En el caso de puentes y viaductos, se calcula que un 10% tiene fallas de tipo estructural. En Europa, el tema es similar, pues se estima que el 30% de los puentes de ese continente reporta un mal estado.



Para Durán, esta es “claramente una realidad mundial y las causas políticas de eso están expresadas en los argumentos que da el director de Anif”.



María Camila González Olarte

marola@eltiempo.com