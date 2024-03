Mapei invertirá 10 millones de euros en mayor capacidad

Mapei, fabricante de productos químicos para la construcción, pese a la caída del sector constructor en el último año, continúa viendo a Colombia como un mercado estratégico. Por tal motivo, este año invertirá 10 millones de euros en la Costa Caribe para ampliar su capacidad para así incrementar las ventas en el territorio nacional y aumentar las exportaciones.



Miguel Perilla, gerente general de Mapei Colombia, habló con Portafolio.



(Lea más: SIC sanciona a Avianca por ofrecer promociones para favorecer a su división de tours)

¿Cómo les fue en 2023 en materia de ventas?



Entramos al país con la adquisición de Productos Bronco, una empresa local, de cobertura regional, ubicada en La Estrella Antioquia, con la cual empezamos a sentar los cimientos de una operación sólida y duradera, que ha venido creciendo de manera sostenida durante los últimos años. Con una inversión de más de 30 millones de euros, hoy contamos con tres plantas de fabricación, tres centros logísticos y seis oficinas regionales con almacenamiento y logística local.



Esta ha sido una apuesta sólida por Colombia, que afortunadamente ha dejado resultados positivos para la operación, ya que, a pesar de los desafíos coyunturales, como lo ha sido la caída del sector durante 2023, nosotros mantuvimos nuestra tendencia de crecimiento con la cual hemos logrado aumentar ventas en más de un 400% en los últimos cinco años.

¿Se anticiparon?

​

Diversos sectores de la economía del país han enfrentado desafíos propios de la coyuntura nacional y efectivamente, la construcción ha sido uno de ellos. Desde Mapei hemos enfrentado estos retos partiendo de una premisa y es que nuestra apuesta por Colombia es a largo plazo y esto implica conocer cuáles son los riesgos y desafíos a los que debemos hacer frente y definir las estrategias y las acciones para enfrentarlos.



Desde un comienzo hemos destinado esfuerzos para robustecer y diversificar nuestra oferta de valor a través de la tecnología e innovación, de la transferencia de conocimiento, de fortalecer nuestro portafolio de productos, desarrollar nuevos mercados, generar alianzas comerciales estratégicas.

Durante el 2023 adquirimos una marca de pinturas arquitectónicas e iniciamos un nuevo proyecto de inversión, con una nueva planta en la costa Caribe que nos permite seguir soñando y así buscar crecer otro 300% en los próximos cinco años.

¿En que proyectos han participado?

​

Hemos estado involucrados en diferentes proyectos de construcción de gran envergadura en el país, como la rehabilitación de las plantas de Tratamiento de Agua Potable de Tibitoc y Wiesner que sirven a Bogotá, en la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo en Cali, reforzamiento de puentes en la Ruta del Sol y en diferentes concesiones del país. Igualmente, en la construcción del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC) y en exitosos proyectos de infraestructura tales como: túnel de Oriente y Seminario en Medellín, La Línea entre Quindío y Tolima, el Toyo (el más largo de América Latina), Amagá, Sinifaná, entre otros.

(Lea más: Mintrabajo anunció estrategias para el empleo digno en el sector petrolero)

¿Qué trae Mapei este año?

​

Hoy las tendencias más importantes están ligadas al concepto de construcción sostenible, que se refiere, por ejemplo, al uso de materiales reciclables, reutilizados o de bajo impacto ambiental.

Por eso, lanzamos la Línea Zero, la cual ofrece soluciones que cumplen con los estándares de calidad exigidos en el mercado y contribuyen a reducir el impacto ambiental.



Hacemos una apuesta por fabricar productos con emisiones de CO2 mitigadas y compensadas en todo el ciclo de vida de los productos, que son sostenibles, y mantienen estándares de calidad y durabilidad que prolongan la vida útil de las edificaciones.



Presentamos una línea Zero de adhesivos cerámicos y boquilla para cerámica y piedra e igualmente la línea Ultracare, una gama de productos para su cuidado y protección.



Luego lanzaremos otros productos de la línea Zero, como: morteros de reparación estructural, impermeabilizantes, selladores, estucos y pinturas.



Si bien los productos comercializados en el país, bajo la Línea Zero, requieren de unos costos adicionales en su producción o compensación, asumiremos dichos valores para mantener los precios y para que los consumidores y clientes no tengan la necesidad de realizar ninguna inversión adicional.

(Lea más: Adjudican obra del intercambiador en la calle 80: este fue el consorcio ganador)

Miguel Perilla, gerente general de Mapei Colombia Cortesía

(Lea más: Aprueban en tercer debate proyecto que frenaría 'negocio de patios y grúas' en el país)

¿Planean ampliar su cobertura?

​

Las inversiones que hemos hecho nos han permitido fortalecer nuestra infraestructura de producción.

Así mismo, hoy logramos exportar a Venezuela, Ecuador, Perú y el Caribe, lo que nos permitirá incrementar nuestras ventas.

¿Cuánto esperan crecer este año?



Esperamos tener un crecimiento superior al 35% para este año 2024 y prepararemos el terreno para continuar creciendo a un ritmo similar en el 2025.

(Vea: Respuesta de la CCI a propuesta de Mintransporte de modificar Conpes de Metro de Bogotá)

PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio