¿Elevada o subterránea? Primera línea del Metro de Bogotá, aun en vilo

Nuevamente, la polémica por si es o no la primera línea del Metro de Bogotá elevado o no vuelve a recobrar vida. El Distrito y el Gobierno, mediante declaraciones a través de la red social Twitter, han puesto las cartas sobre la mesa, cada uno defendiendo el proyecto que les parece el más beneficioso para la capital del país.



El día martes, la empresa Metro de Bogotá anunció la firma del acta de la fase de construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá, que, entre otros, implica que inicia formalmente las obras no solo del viaducto, sino también de las 16 estaciones, la reconfiguración de la estructura vial que incluye la construcción de urbanismo para TransMilenio, ciclorrutas y espacio público.



Ante esto, este 26 de julio, el ministro de Transporte, William Camargo, dijo en su cuenta de Twitter, que si bien reconocían la importancia de este hito, pedían a la empresa Metro el cronograma detallado de las obras que se van a ejecutar para “contar con la información necesaria para continuar con los estudios costo-beneficio que concertamos”.



“También invitamos al Distrito a considerar que en esta nueva fase contractual que se inició se concentre, sin afectar el contrato, en frentes de obras que no son objeto de análisis que se realiza desde el sector, como borde oriental, hasta finalizar los estudios acordados”, remarcó el ministro de Transporte.



Sobre esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contestó desde su cuenta que el metro no va a detener su avance.



“Para claridad. Ni el presidente ha pedido ni mi Alcaldía ha acordado parar el Metro de Bogotá. Con los estudios completos y aprobados por la interventoría ayer (26 de julio) empezó la construcción del viaducto con seis nuevos frentes de obra y 4.200 personas trabajando a toda marcha. Vamos en el 24% de ejecución y al final del año llegaremos a 35%”, reconoció la mandataria, quien detalló que esto es con el fin de que los bogotanos ‘estrenen’ metro en 2028.



“En la Mesa técnica con el Gobierno nacional, se acordó desde Mayo que el Ministerio de Transporte haría unos estudios con la Sociedad Colombiana de Ingenieros-SIC sobre la alternativa, que cumpla los criterios de Ley y beneficio costo. A la fecha seguimos a la expectativa de la presentación de dichos estudios. La semana pasada me encontré en la instalación del Congreso con el Ministro de Transporte y me contó que seguían trabajando con la SIC en esos estudios”, dijo.



Al respecto, el jefe de cartera de Transporte, respondió en un comunicado que deberán estar listos estos estudios para el mes de octubre.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio