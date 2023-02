Metro de Bogotá: el cruce de declaraciones entre Petro y Duque

Archivo particular

La polémica por la construcción del Metro de Bogotá continúa. A la tensión entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá se han unido posiciones y opiniones de diferentes líderes políticos del país. Y el más reciente en unirse a la discusión fue el expresidente Iván Duque.



(Vea: Gerente del Metro de Bogotá pide rectificación al exfiscal Martínez).

El exmandatario aseguró en sus redes sociales que "una ciudad como Bogotá debe tener varias líneas de Metro. Unas serán elevadas y otras subterráneas como ocurre en otras ciudades del mundo".

Luego, recordó que la capital ya tiene en ejecución una línea elevada y financiada una línea subterránea. "Por el bien de Bogotá, que no se detenga el Metro", agregó.



Ante las palabras de Duque, el presidente Petro respondió y dijo: "En el Conpes que usted firmó, Iván, decidió prohibir el Metro subterráneo y provocó una malversación de fondos que llega hoy a 20 billones de pesos" (SIC).



Petro continuó y dijo que levantará esa prohibición y que "la megapérdida de recursos públicos por no construir el Metro subterráneo es irreversible".

En el Conpes que ud firmó, Ivan, decidió prohibir el metro subterraneo y provocó una malversación de fondos que llega hoy a 20 billones de pesos.



Voy a levantar su prohibición, pero la megapérdida de recursos públicos por no construir el metro subterraneo es irreversible. https://t.co/l5d1VwQL4u — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 7, 2023

Y es que el mandatario ha insistido en que el Metro debe ser subterráneo, a pesar de que el contrato para la primera línea que ya está firmado, y en ejecución, lo mantiene elevado. Para Petro, como él mismo lo afirmó, eso es un "esperpento, una chambonada".



(Vea: Contralorías con la lupa puesta en primera línea del Metro de Bogotá).



También, ha reiterado que, si se sigue adelante con esta construcción, "tres generaciones nos van a maldecir por haber hecho ese Metro elevado".



De hecho, el Gobierno, a través del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, empezó a ejercer una presión sobre la alcaldesa Claudia López, al asegurar que si no se escuchan los cambios, se podrían comprometer los recursos para financiar otros proyectos de la capital.



Y López, en entrevista con el diario EL TIEMPO, le dijo a Petro: “Bogotá no se merece ese maltrato, esa amenaza ni ese chantaje”.



“Lo que espera Bogotá región del presidente Petro es que le deje la financiación de la tercera línea del Metro, no que pare la primera. Ni que esté chantajeando a toda la ciudad con dejarla sin obras”, añadió la alcaldesa.



(Vea: Petro niega que su posición sobre el Metro sea un chantaje).

Reunión de Duque y Petro en la Casa de Nariño. El Tiempo

La posición de Duque

El expresidente Duque, en su administración, dejó firmado el convenio de cofinanciación para comprometer recursos por más de 34,9 billones de pesos para construir la segunda línea del Metro, que irá a Suba y Engativá.



Puntualmente, el Conpes que repara Petro es el 4104, con el que el Gobierno se comprometió "a cofinanciar con $40 billones el Metro subterráneo, que pasará por Chapinero, Barrios Unidos, Suba y Engativá. También financiará la nueva calle 13", explica la Alcaldía.



(Vea: Metro de Bogotá: ¿en peligro de suspensión?).



Allí se contempla que esta segunda línea será subterránea. "La inversión total será de $34,9 billones, de los cuales el 70 % se financiará con recursos de la Nación y el 30 % restantes aportado por el Distrito. Para la nueva calle 13, el Gobierno Nacional tendrá el mismo porcentaje de participación", exponen.



Sobre la polémica y el Conpes señalado por Petro, Duque manifestó que "los hechos hablan por sí solos".



"1. Conpes 3900 del 25 de septiembre del 2017. Primera línea del Metro de Bogotá (sin ninguna prohibición expresa). 2. Conpes 4104 del 29 de julio del 2022. Segunda línea del Metro de Bogotá (subterránea)", manifestó Duque.

Los hechos hablan por sí solos:



1. CONPES 3900 del 25 de septiembre del 2017. Primera Línea del Metro de Bogotá (sin ninguna prohibición expresa).



2. CONPES 4104 del 29 de julio del 2022. Segunda Línea del Metro de Bogotá (subterránea). pic.twitter.com/PDavJlgqcJ — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 7, 2023

¿Cómo sería la segunda línea?

De acuerdo con el Conpes, esta tendrá un trazado, principalmente, subterráneo, con un recorrido desde el nororiente de la ciudad, en la calle 72 con Avenida Caracas (beneficiando directamente a las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba) hasta terminar en la zona noroccidental en Fontanar del Río, donde se emplazará el Patio Taller.



(Vea más información sobre el Metro de Bogotá aquí).

"Se estima que la demanda de la línea será de más de 49 mil pasajeros por hora por sentido", especifica el Conpes 4104.

EL TIEMPO - POLÍTICA