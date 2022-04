Cuánto dinero se ha invertido, hasta ahora, para el Metro de Bogotá

Desde hace más de 70 años, en Bogotá se ha hablado sobre el Metro, una alternativa de transporte inicialmente pensada para una ciudad de 700.000 habitantes. Sin embargo, no fue hasta hace un par de años que al fin se empezó a ejecutar este megaproyecto.



Al frente de esta obra, que pasó por varios estudios y cientos de discusiones, está Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, quien en entrevista con Portafolio contó como avanza el proyecto más importante de la capital del país en materia de movilidad.



¿Cómo ha avanzado el proyecto?



Vamos muy bien, todo lo que se ha previsto, se ha venido ejecutando. El 17 de agosto de 2021 empezamos las actividades del Patio Taller, el corazón de este proyecto, actualmente se está desarrollando hasta el 2027. Esperamos que haya una apertura comercial a partir del 2028.



En este momento se esta ejecutando la etapa de estabilización de suelo, haciendo la infraestructura para colocar toda esta cantidad de edificios. Esta fase tiene un avance del 25%, con una programación que dice que deberíamos estar al 8%, es decir, vamos tres veces más.



¿En el caso de las obras del intercambiador vial?



Hemos tenido afectaciones en el orden arqueológico, pero ya lo resolvimos, hicimos el cuarto carril, hicimos el desvío de la calzada oriental entre la carrera 13 y la carrera 15 de la calle 72 para tener despejada esa zona. Nos complace mucho los avances que hemos realizado.



¿Cómo va la compra de predios y su demolición?



En total son 1.421 predios que estamos adquiriendo para que cuando inicie la fase de construcción tengamos resuelto casi en su totalidad los predios que se necesitan. A febrero teníamos el 96% de los predios con avaluos comerciales, el 92% de esos, han sido aprobados por los propietarios, hay un 8% que está en proceso, y un 6% está en proceso de expropiación. Le hemos entregado el 12% del total de los predios al concesionario, entre ellos está los 80 predios requeridos para el patio taller.



Del total, el 40% de los predios han sido demolidos y el 70% de los predios están a cargo de la empresa Metro de Bogotá. De esta fase se ha hecho una inversión de $688.000 millones.



Sobre las obras, ¿han tenido que inyectar dinero por el momento?



No, hasta cuando cada una de las obras en ejecución estén totalmente terminadas, es decir, a la fecha no se han realizado desembolsos al concesionario y está trabajando con los recursos que obligatoriamente tiene por contrato para hacer esas inversiones. Sin embargo, se han invertido $1,5 billones a la fecha, entre traslado de redes y compra de predios.



¿La pandemia atrasó las obras?



En su momento, sí hubo una afectación por la pandemia que se vio reflejada en el modificatorio. Por ejemplo, al estar todos restringidos en movilidad no había forma de cómo el personal ingresara a las viviendas, a los locales, a realizar los avaluos.



El acuerdo se basó en que la construcción que inicia el próximo año en enero no se modificaba y no se generaban reclamaciones económicas de ninguna de las partes, así quedaron los nuevos plazos para entrega de predios. Hoy hemos cumplido con los tiempos, ya está superado.

Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá.

Sobre la inseguridad que se dio por los predios para demoler, ¿se han realizado actividades para contrarrestarla?



Después de la situación que se presentó el año pasado, en donde 300 predios resultaron vandalizados, reaccionamos rápidamente, hicimos unas brigadas de acompañamiento a la comunidad e hicimos una presencia social en la zona, nos unimos con la Secretaría de Seguridad, por las actividades que también nos afectaron. Por eso, cambiamos la dinámica, e implementamos la estrategia, predio comprado, predio demolido.



Hacia futuro, ¿cuándo se cierra esta fase de demolición de suelos y empieza la otra?



La fase de estabilización de suelos va a ir hasta el primer trimestre del año 2024, allí arrancaremos con la fase de construcción de las estructuras y las redes, que tendrán que estar terminadas hacia 2027.



¿Hay posibilidad que con el avance que llevan se vea más rápido el metro?



No, los tiempos los vamos cumpliendo, pero hay circunstancias que no nos permiten decir que tendríamos el metro antes de lo programado; porqué, tenemos que terminar unas líneas de pruebas hacia 2026 y recibir unos trenes para que empiecen a trabajar en la línea de prueba y hacer unos controles de interface y cumplir certificaciones de calidad de material rodante que es lo más importante. Por eso la marcha blanca no se esperar antes de septiembre de 2027, aquí el afán es de mantenernos dentro de la programación.



¿Y la segunda línea de Metro?



Ahora, vamos con los estudios de factibilidad, el Ministerio de Transporte deberá revisar la documentación y dará el aval técnico que son los primeros documentos que se tienen que dar para lograr la financiación del 70% del Gobierno Nacional al proyecto.



Esperamos concluir los trámites hacia julio, ahí se firmará el convenio de cofinanciación. Firmado, la empresa deberá realizar los documentos de la fase precontractual y contractual que nos lleve a firmar el contrato para la construción de la segunda línea de metro para noviembre de 2023.

PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio