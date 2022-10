Detalles del proyecto de la segunda línea del Metro de Bogotá

Este jueves 6 de octubre, en la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el líder gremial Juan Martín Caicedo; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narvaez; y el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Francisco Lozano; detallaron el proyecto de la segunda línea del Metro de la capital del país, la cual pasará por la calle 72, Engativá y culminará en Suba (trazado avenida calle 72 – avenida Cali - ALO - calle 145).



(Vea: Metro de Bogotá: esta será la comisión que le hará seguimiento a obras).

El gerente de la empresa Metro de Bogotá aseguró que el proyecto contará con 11 estaciones en 15,5 kilómetros, de los cuales 14,3 kilómetros son subterráneos, es decir, 10 estaciones. Además, la línea servirá a más de 49.000 personas para el año 2042 a través de 25 trenes.

“Esta línea tiene benéficos concentrados en una población de 2,5 millones de habitantes en una zona con un déficit en transporte. Las personas que se demoran más de 1 hora en llegar a la calle 72 les tomará 25 minutos”, señaló Narváez.

Sobre la inversión, este proyecto cuenta con una cofinanciación entre el Gobierno y el Distrito para sumar $34,9 billones ($24,4 billones y $10,5 respectivamente). De $32,9 billones, se destinarán $16,1 billones en Capex (costo de la obra civil, interventoría, compra de predios, traslado de redes, entre otros) y $18,8 billones en financiación.

De los $10,5 billones que la administración distrital aportará, $1,84 billones serán mediante cupo de endeudamiento aprobado por el Concejo Distrital; $1,73 billones serán por pago de dividendos y $6,9 billones serán de recursos ordinarios.

(Vea: Gobierno Petro avala las dos primeras líneas del Metro de Bogotá).

“Es un proyecto financieramente cerrado y tiene una relación beneficio costo positivas. Pese a las tasas de interés a nivel interés, el proyecto vale la pena financiarlo en este momento y contratarlo el próximo año para que en 2032 empecemos la operación comercial”, señaló Narváez.

Es de recordar que la apertura del proceso de licitación pública iniciará el 16 de junio de 2023 y deberá estar adjudicada el 24 de octubre de ese mismo año, para así iniciar etapa de construcción en agosto de 2025.

Para lograr este objetivo, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) aseguro que se necesitaran 4,2 millones de metros cúbicos en excavaciones en túneles, estaciones y patio. Se demandará 1,3 millones de metros cúbicos de concreto.



(Vea: Metro solicita al Concejo de Bogotá cupo de endeudamiento).

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, resaltó el compromiso del distrito a materializar un proyecto que ha sido discutido por más de 20 años.

“Es la obra de infraestructura más formidable en el país y pone de presente muchas cosas: la confianza en las instituciones, en el marco jurídico, en el principio básico de la confianza a los inversionistas y es un voto a una obra que no tiene dueños políticos, es el producto de un ejercicio pragmático”, dijo.

Metro de Bogotá Alcaldía de Bogotá

A su turno, la alcaldesa Claudia López habló sobre el avance de las líneas de Metro: “Bogotá hará en 10 años lo que no hizo en 50. Fue un gran esfuerzo concretar en dos años la segunda línea de Metro, lo que le tomó 20 años a la primera línea. El proyecto tuvo dos obstáculos políticos: el primero, el saboteo político por parte de los alcaldes pasados; lo segundo, que no teníamos una vista conjunta sobre la movilidad en el país. Y esto no se solucionaría con ingeniería, sino con sentido común, y lo hemos puesto en el Plan de Desarrollo de Bogotá, en el POT y el Compex. Bogotá no dependerá de buses y carros, fue una decisión equivocada que tomamos hace más de 25 años, ahora Bogotá tendrá una red transporte público multimodal basada en una red de metro. ¿Por qué? Porque somos 10 millones de personas, 8 en Bogotá y 2 en Bogotá-región”.

(Vea: Firman convenio de cofinanciación para segunda línea del Metro).

Con este proyecto, se espera disminuir 143.000 toneladas de dióxido de carbono.

PORTAFOLIO