Inician las obras del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá

Este martes 25 de julio se firmó el acta con la que se da luz verde a la construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá.



El documento, que también permitirá el arranque de nuevos frentes de obra que se sumarán a los tres que ya se venían ejecutando, fue suscrito por la alcaldesa Claudia López, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leonidas Narváez, y el representante legal de Metro Línea 1, Wen Ding.



“Con el acta que acabamos de firmar hoy arrancan seis nuevos frentes de obra, además de los que venimos haciendo en el puente del Pulpo de la 68 con Primera de Mayo, en la 72 con Caracas, y en el patio taller”, declaró López.



Según explicó la mandataria, estos puntos estarán ubicados a lo largo de los 24 kilómetros de viaducto, que es por donde rodarán los 30 trenes que tendrá la Primera Línea.



En cuanto al avance del proyecto, se destacó que a la fecha ya cuenta con 24,23 % de su ejecución, cifra que corresponde a las obras del patio taller, al intercambiador vial de la calle 72 con Caracas y a la construcción del nuevo puente vehicular del costado norte de la avenida Primero de Mayo con Carrera 68.

A lo anterior se le suman actividades tan importantes como la compra de predios, el traslado de redes principales y el avance de la construcción de los trenes en fábricas ubicadas en China, labor a cargo del concesionario Metro Línea 1.



Ahora bien, de acuerdo con el cronograma establecido para la ejecución del proyecto, se estima que a diciembre de 2023 el avance se ubique en 35 %, y a junio de 2024, cuando termina el actual Plan de Desarrollo Distrital, este sobre el 42 %.

Acuerdos establecidos

A través de un comunicado, la administración distrital también dio a conocer que la firma del acta de la fase de construcción se da luego de que la EMB y el concesionario Metro Línea 1 suscribieron el Contrato de Transacción No. 1, con el cual se pone fin a las controversias derivadas del proceso de incumplimiento iniciado el pasado 9 de mayo de 2023.



En ese orden de ideas, la empresa y el concesionario establecieron una serie de acuerdos, los cuales incluyen que el segundo aceptó el pago de la multa por un valor de $1.885.000.000, por no haber contado con la No Objeción de la totalidad de los Estudios y Diseños de Detalle en la fecha prevista del 30 de marzo de 2023.



De igual forma, se dio a conocer que el concesionario aceptó reconocer el perjuicio causado a la Interventoría por haberse mantenido en una condición de evaluación de estudios más allá de lo previsto.



Además, ambas entidades decidieron renunciar a cualquier acción judicial o administrativa relacionada con el objeto del acuerdo transaccional.



