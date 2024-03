¿Si el Metro de Bogotá es subterráneo ahorraría más tiempo a los usuarios?

El pasado lunes, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en medio de una alocución, reafirmo el compromiso del Distrito con mantener el proyecto original de la primera línea del metro.

El mandatario distrital, además, respondió a una afirmación del presidente de la República, Gustavo Petro, quien el domingo habló sobre los resultados de un estudio contratado por su Gobierno para evaluar la factibilidad de tramos soterrados del proyecto de infraestructura más importante del país.



"Jurídicamente, no es posible cambiar un contrato como lo plantea el presidente, existe un contrato firmado y en ejecución y nosotros somos respetuosos de la ley, de las instituciones y de la Constitución", aseguró Galán.



Un día después, el jefe de Estado, mediante sus redes sociales, finalmente se pronunció ante las declaraciones del alcalde de la capital.



Duraron dias diciendo que el gobierno nacional no acepta la técnica, pero cuando aparece la técnica, y en la mayor de las experticias, y les dice que el metro elevado en la Caracas hará perder un 77% de tiempo de viaje comparado con la solución mixta que lo subterraniza desde la… https://t.co/2wYGBaB5ky — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2024

"Duraron días diciendo que el gobierno nacional no acepta la técnica, pero cuando aparece la técnica, y en la mayor de las experticias, y les dice que el metro elevado en la Caracas hará perder un 77% de tiempo de viaje comparado con la solución mixta que lo subterraniza desde la estación Antonio Nariño, entonces ahí si no la aceptan así pierda la ciudad, como ya perdió ocho billones (de pesos) la sociedad bogotana por suspender el proyecto el metro subterráneo de Bogotá Humana", aseveró el presidente en la red social X.



Cabe señalar que la idea del Gobierno Nacional es buscar la posibilidad de soterrar un tramo del metro, más específicamente, desde la calle 13 hasta la calle 72, algo que el alcalde de Bogotá califico como una alternativa "jurídicamente imposible y técnicamente inviable".



