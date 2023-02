'Tendremos en cuenta que Bogotá no respetó acuerdos': Minstransporte

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, continúa insistiendo en el acuerdo realizado con la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía sobre trabajar en conjunto para realizar una modificación de la primera línea con un tramo subterráneo. Ahora, después de su reunión, la alcaldesa pide acelerar las obras y no continuar con la discusión, sin embargo, para el jefe de la cartera de Transporte, esto le parece irrespetuoso.



(Lea también: Metro de Bogotá: citan a debate de control político a Mintransporte).

Así mismo, sobre las acusaciones de 'saboteo' que ha señalado la alcaldesa a través de su cuenta de Twitter, diciendo que "Bogotá Región se respeta", el ministro de Trasporte reiteró que se debe respetar lo acordado.



Gracias a todos por querer y defender a Bogotá.



Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir.



Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. Bogotá Región se respeta!#MetroYa pic.twitter.com/dYNQQe4AqF — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 3, 2023

"Habla de que es un chantaje, que es un boicot. El Gobierno no está boicoteando nada, está exigiendo que se respete un acuerdo de palabra que se dio y se hizo público y la alcaldesa anunció cómo se iba a hacer y de la noche a la mañana dejó de cumplir lo acordado, esto no es un chantaje, simple y llanamente es la exigencia que se respeten unos acuerdos que se hicieron de palabra y donde el presidente ha sustentado que si nosotros ponemos el 70% de los recursos y hemos acordado una forma de trabajar en este tema, lo lógico es que se respeten esas condiciones", señaló a Portafolio.



¿Cómo empezó todo?

"Nosotros insistimos en que acordamos un cronograma de trabajo en relación con la propuesta del presidente de modificar parcialmente un trazado de la línea 1 del Metro", señala el ministro.



(Lea también: Gobierno vs. Bogotá: proyectos que no se financiarían en la capital).



Esto empezó en la reunión de Palacio hace 10 días, donde se buscaba un acuerdo tripartito para viabilizar opciones para la modificación del Metro Línea 1.



Después del encuentro, las partes salieron a dar una versión pública de la reunión entre la presidencia de la República, Alcaldía, Empresa Metro de Bogotá y el consorcio Chino, donde acordaron que dos tipos de trabajo: uno jurídico y otro técnico/financiero. El primero sería el encargado de analizar los conceptos de los asesores externos del Gobierno y en el otro se examinaría el tema de costos, impactos y otros.



Según el ministro, estos últimos solicitaron hasta la próxima semana, (lunes o martes), para revisar los conceptos dada la complejidad del tema.



Además según el mandatario, "la alcaldesa le solicitó al Presidente que le ayudara en sacar adelante el proyecto Línea 2 del Metro y avalara los requisitos para tener todas las garantías financieras para el crédito de la construcción de la Línea 2 y avalar nosotros otros proyectos, y que ella en el tema de modificar la Línea 1 se sometería a lo que se presentara por parte del Consorcio Chino, la viabilidad, poderlo hacer y que si se aumentaba el valor de la construcción de la Línea 1 por la modificación, la Alcaldía no pondría ni un solo peso y lo pondría la nación y el Presidente así entendió y se acordó", remarca.



Después del encuentro, el ministro notó el cambio de actitud de las entidades distritales y considera que debe respetarse el acuerdo de esa reunión.



"Extrañamente dos días para acá, el discurso de la Alcaldía como lo fue hace unas semanas el de la Empresa Metro, cambia diciendo que no se modificaría y no compartían el hecho de modificar el contrato, (...) lo que yo dije, es que si la Alcaldía de Bogotá buscaba que el Gobierno le avalara los otros proyectos de la ciudad, nosotros íbamos a revisarlos muy minuciosamente, con cuidado porque nosotros también exigíamos que hubiera respecto en lo que se había acordado", reconoció.



(Lea también: Petro dice que el Metro elevado en Bogotá es una 'chambonada').



Por eso Reyes, invita a la alcaldesa a regresar a su discurso anterior y seguir trabajando por el este proyecto. Sin embargo, de no ser así, el jefe de cartera 'recordará este suceso cuando se soliciten recursos' al Gobierno para futuros proyectos.



"En la Línea 1 del Metro hay unos acuerdos que se hicieron y estamos esperando que los mismos se cumplan, los otros proyectos de RegioTram del Norte, los Cables, la obra de la Calle 13, que están en proceso de estructuración y cuando lleguen al Gobierno, nosotros vamos a revisar. Como nosotros ponemos el 70%, pues esos proyectos entrarán en una revisión y por supuesto que, para nosotros, un elemento a tener en cuenta será que la Alcaldía en nuestra solicitud no respetó lo que teníamos acordado", concluyó.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio