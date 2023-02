Por qué no se incluyó el Metro de Bogotá en el PND del gobierno Petro

El debate en torno a la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá tuvo un nuevo episodio. Esta vez el escenario fue el recinto de la Comisión Primera del Senado de la República, lugar en donde los miembros de la Comisión Accidental del Metro citaron al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para que respondiera por las declaraciones de la semana pasada en las que condicionaba proyectos de movilidad fundamentales para la ciudad.



(Vea: Metro de Bogotá: el cruce de declaraciones entre Petro y Duque).

“Si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el Gobierno también, en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, pues esos se van a tener que parar”, dijo en su momento el funcionario, declaraciones que la alcaldesa López catalogó como ‘chantaje’.



De hecho, uno de los puntos álgidos del debate ocurrió este miércoles 8 de febrero en la mañana, cuando el ministro escuchaba las preguntas de los miembros de la comisión. En ese momento, la alcaldesa Claudia López respondió a una publicación de Reyes con un fuerte mensaje en donde volvió a hablar de chantaje.

(Vea: Gerente del Metro de Bogotá pide rectificación al exfiscal Martínez).

“¡Insólito! Es la primera vez que el Gobierno Nacional no incluye el metro de Bogotá como proyecto estratégico en su Plan De Desarrollo. ¿Concretando el chantaje Ministro? ¿Van a parar el metro? ¿A seguir dilatando las autorizaciones de crédito del metro subterráneo a Suba y Engativá?”, escribió la mandataria en su Twitter.



Este mensaje provocó la respuesta inmediata por parte del líder de la cartera de transporte, quien usó la primera parte de su intervención para referirse al tema.



“Aquí, quien está hablando de chantaje y quien está incitando a este tipo de situaciones, no soy yo ni es el gobierno, es la alcaldesa”, dijo, y agregó: “Las líneas 1 y 2 no sé incluyeron en los proyecto estratégicos porque los dos están financiados con vigencias futuras y no es necesario incluirlos en el Plan de Desarrollo. (...) Ya tienen Conpes y Confis, entonces para qué. Entonces tendríamos que haber incluido los 27 proyectos de 4G que están en ejecución”.



(Vea: Contralorías con la lupa puesta en primera línea del Metro de Bogotá).



Para Omar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, la no inclusión de los megaproyectos tiene una intención clara. “El gobierno Petro omite conscientemente en su plan de desarrollo varios proyectos que fueron acordados entre Bogotá y la Nación, pero sí incluye otros como el corredor férreo hasta Soacha”, opinó.

Metro de Bogotá. Cortesía

Pese a esto, Oróstegui dijo que esto no significa que los proyectos se puedan dejar de lado. “Que no estén no significa que no se vayan a hacer, pero en el futuro si podrían abrir un debate jurídico”, agregó.



(Vea: Petro niega que su posición sobre el Metro sea un chantaje).



Recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo del anterior gobierno sí se incluyó la financiación del Metro y de otros proyectos como el Regiotram. En el documento presentado por el expresidente Iván Duque, se comprometían a entregar más de 22 billones de pesos para ambos proyectos.



Eduardo Behrentz, experto en movilidad, coincide en que “no es obligatorio” incluir este tipo de proyectos en los planes de desarrollo. “No es necesario, pero sí hubiera sido una señal muy importante que estuviera”, agregó.

EL TIEMPO - BOGOTÁ