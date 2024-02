Portafolio corrige información sobre avances del Metro de Bogotá

Archivo Particular

En una publicación de este viernes 2 de febrero de 2024, Portafolio informó, de manera equivocada y por un error involuntario, cifras que se interpretaron mal sobre el avance de las obras en el Metro de Bogotá.

(Vea: Metro de Bogotá lanza fuerte regaño a consorcio chino por demora en obras).



En la nota se aseguró que: "según los reportes de la Empresa Metro, la ejecución de las obras es 85 % inferior a lo programado, razón por la cual piden acciones urgentes".



Sin embargo, la información correcta, suministrada por la Empresa Metro es la siguiente: "Cabe señalar que el 26 de enero se venció el plazo de cura otorgado al concesionario para la entrega de 29 planes de acción, que debía elaborar y presentar para la recuperación de los atrasos en las Unidades de Ejecución (597), cuya relación ejecutado/programado es inferior al 85 % del cumplimiento".



(Vea: Mano de obra, la causa de los retrasos en la construcción del Metro de Bogotá).



Así mismo, la Empresa Metro afirmó que la eficiencia o el desempeño del contrato de concesión con Metro Línea 1 S.A. para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá es del 92 % y agregó que la ejecución del contrato debería ir en un 21 % y va en 19,5 %.

“La eficiencia o el desempeño del contrato de concesión es del 92 %, es decir que debería ir en un 21 % y va en 19,5 %, eso es el 92 % y el 8 % que ha quedado faltando es el porcentaje que falta para llegar a la meta a 31 de diciembre. Un 8 % no es un proceso de incumplimiento, estamos trabajando con el concesionario y la interventoría para generar los planes de acción y la mitigación de eso y que nos permita estar siempre por encima de la curva de lo que está programado”, explicó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro.

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro. Metro de Bogotá

La petición de la Empresa Metro

A continuación, Portafolio reproduce la información publicada el 2 de febrero de 2024 con la corrección correspondiente:



(Vea: Esta es la empresa proveedora del concreto para la Primera Línea del Metro de Bogotá).



Por medio de una carta, enviada al consorcio encargado de las obras del metro de Bogotá, el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, solicitó adoptar de manera inmediata medidas necesarias que permitan cumplir con las obligaciones del contrato de concesión 163 de 2019.



En la misiva, de tres páginas y fechada el 29 de enero de 2024, se asegura que en una reciente interventoría se “evidencian desviaciones a lo programado e ineficiencias en la gestión del concesionario que pueden traer como consecuencia una situación de riesgo para los resultados del proyecto”.



“La eficiencia o el desempeño del contrato de concesión es del 92 %, es decir que debería ir en un 21 % y va en 19,5 %, eso es el 92 % y el 8 % que ha quedado faltando es el porcentaje que falta para llegar a la meta a 31 de diciembre. Un 8 % no es un proceso de incumplimiento, estamos trabajando con el concesionario y la interventoría para generar los planes de acción y la mitigación de eso y que nos permita estar siempre por encima de la curva de lo que está programado”, explicó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro.



(Vea: Metro de Bogotá: las razones por las que el proyecto no se puede ni debe postergar).



Para Narváez, es una obligación de la Empresa Metro hacer las alertas preventivas y solicitarle al concesionario Metrolínea 1 que tome las medidas correctivas. “La situación del proyecto requiere de planes de acción efectivos y de implementación inmediata, razón por la cual se exige un cambio drástico en la dirección del proyecto”, agregó.



“Con la organización de obra existente, no se logrará cumplir con el ‘hito’ contractual de terminación para el 08 de octubre de 2024. El impacto negativo sobre la comunidad usuaria de esta vía, con los vecinos y al comercio, es muy alto y su posible extensión del plazo los afectará aún más”.

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro. Metro de Bogotá

PORTAFOLIO