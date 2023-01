Conclusiones de la reunión para analizar el Metro: ¿Qué cambiaría?

Tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto con representantes del Gobierno, de la Administración Distrital y del consorcio chino encargado de la ejecución de las obras del Metro de la capital del país, se analizaron las opciones para los ajustes en la construcción de la primera línea del proyecto, a través de las cuales se buscaría que sea subterráneo.



Entre las cinco opciones presentadas en la mesa, cuatro de ellas se descartaron, previendo los riesgos financieros, económicos y jurídicos que pueden implicar esos cambios.



Solo una de las recomendaciones no modificaría el objeto del contrato, ni superaría una eventual adición del 50 % del valor original de la concesión y podría satisfacer una demanda de 20.000 pasajeros adicionales.

Vale aclarar que las cinco alternativas presentadas implicarían un costo adicional al contrato original de entre 8 y 17 billones de pesos. Además se atrasaría su entrega en operación, pues ya no sería en 2028 sino en 2035 o más.

Las conclusiones

Luego del encuentro que se extendió por más de dos horas y media, el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá llegaron algunos acuerdos en lo que tiene que ver con la construcción del metro de Bogotá.



“El consorcio entregó cinco opciones que analizó, de las cuales recomendó una por viabilidad técnica y financiera y es la de hacer la ampliación del trazado de la calle 72 hasta la calle 100 subterránea con tres estaciones adicionales” señaló la alcaldesa Claudia López.



El consorcio dice que preferiblemente hay que aumentar solo 3.9 kilómetros por razones económicas, jurídicas y financieras, pues considera que esta opción no modificaría el

objeto del contrato.



Cuatro opciones fueron descartadas por el consorcio, entre esas la de subterranizar el tramo desde la Av. Primero de Mayo hasta la 72 por la Av. Caracas, como lo había sugerido el presidente de la república. Y añadió que esta opción jurídicamente es muy riesgosa.



Sin embargo, el presidente de la República considera que sí es posible modificar el objeto del contrato sin sufrir grandes lesiones jurídicas. Insistió en su propuesta de subterranizar la primera línea y su propuesta radica en que se haga 1 km por túneles desde la carrera 50 con calle primera de Mayo hasta la calle 72 en un recorrido de más de 13 km bajo tierra.



Pero esto implicaría unos costos adicionales y por el momento la ley contempla que la cofinanciación del gobierno nacional no puede ser de más del 70 %.



En ese sentido el ministro de transporte Guillermo Reyes explicó que el presidente Petro expresó que se puede modificar esa norma en el plan de desarrollo que será presentado a consideración del Congreso en las sesiones extraordinarias del próximo 6 de febrero. Afirmó que con esa modificación el Gobierno Nacional financiará la totalidad de los recursos.



Y si bien Petro dijo en la reunión que tenía dos conceptos jurídicos que le daban la viabilidad a la modificación del contrato, todavía persiste la incertidumbre en la Alcaldía y el concesionario chino, es por esta razón que se acordó que la discusión continuará en dos mesas de trabajo para continuar el análisis y volver a convocar una reunión para presentar los resultados.



Una de ellas precisamente será jurídica y será dirigida por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, y el Secretario Jurídico de la Alcaldía, William Mendieta.



Y la otra técnica y financiera, porque el análisis que presentó la empresa es que la opción preferida por el presidente "no es ni jurídica, ni económica viable, porque supera el eventual valor de hasta el 50 % del valor de la concesión actual", afirmó Claudia López.



De todas maneras la alcaldesa Claudia López insistió en que las obras correspondientes a la primera línea del metro bajo ninguna circunstancia serán detenidas y que hoy continuarán.



Yo le he insistido al señor Presidente que no es la propuesta ni el interés de Bogotá y Cundinamarca que nos reemplacen una inversión por otra: la de la eventual subterrarización de la primera línea del metro a cambio de no contemplar Regiotram o los 3 cables. Si llegamos a un acuerdo debe ser un acuerdo sobre las tres cosas porque las prioridades que siguen en Bogotá región son los 3 cables y el Regiotram", puntualizó la Alcaldesa.



