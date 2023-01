Revisar tramos subterráneos retardará aún más al metro

Desde que se anunció como candidato, el hoy presidente Gustavo Petro priorizó entre sus promesas de campaña lo que algún día estudió como alcalde de la capital: lograr el Metro de Bogotá subterráneo.

A hoy, Petro ha logrado que el consorcio chino encargado de las obras, Metro Línea 1 (Apca Transmimetro) entregue un pliego de opciones para lograr su objetivo.



Entre las propuestas que necesariamente implicaría la modificación del contrato, destaca una que contempla un tramo subterráneo entre la estación 10 (calle primera sur con Caracas) y la calle 100 con autopista norte (abarcando todo el trayecto por la Avenida Caracas), la cual cuenta con un costo por $17 billones, un valor mayor que incluso el proyecto mismo, que según El Tiempo, a precios de hoy, costará unos $16,8 billones.



La segunda propuesta es un trayecto más corto que se contempla desde la estación 14 (calle 45 con Caracas) hasta la calle 100 y tiene un valor cercano a los $12 billones.



La siguiente opción es un tramo distinto y va desde la estación 8 (en la avenida Primera de Mayo) hasta la calle 72, con un precio de $11 billones; también proponen una versión más corta desde la estación 10 (calle primera sur con Caracas) hasta la calle 72, la cual costaría $8,2 billones.



Por último el consorcio remarca la posibilidad de mantener el diseño actual y añadir un tramo bajo tierra entre las calles 72 y 100, lo cual costaría $10 billones.

Estas alternativas, si bien cumplen con el cometido del presidente Petro de soterrar parcial o completamente la primera línea del metro de Bogotá, no solo implican adiciones presupuestales entre un 50% hasta un 100% del valor del proyecto, sino una demora mayor en tiempo.



Frente a esta situación, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, considera reiterativa la discusión.



“A pesar que esta iniciativa es viable técnicamente, no debe afectar el cronograma ni el presupuesto inicial. No se entiende porqué construir este tramo subterráneo si es justamente ahí donde no se necesita construirlo de esa forma. Sería más viable continuar la construcción como está planeado”, indica el director.



De adoptarse alguno de los cambios que propone el consorcio, la fecha de puesta en marcha de este proyecto aumentaría hasta siete años, por lo que los bogotanos podrían ver materializada la primera línea de metro hasta 2035.

A esto, el profesor de economía de la Universidad del Rosario, Alejandro Useche, le agrega otro reto: la discusión ‘eterna’ sobre cómo debería hacerse el metro.



“Aquí hay una problemática, se avanza, se retrocede, se vuelve a avanzar y siguen pasando las décadas y Bogotá no tiene un metro. Esperar siete años o más traería unos costos inmensamente grandes no solo para el proyecto en materia de desembolsos, sino en cuanto a la calidad de vida de los habitantes de Bogotá que necesitamos urgentemente soluciones concretas para la movilidad”, dice.



Así mismo, el experto destaca el difícil momento por el que atraviesa el país en materia económica y que deben evaluarse los efectos de acarrear con estos gastos.



“El Gobierno está viendo cómo recauda dinero a través de la reforma tributaria para cumplir con los compromisos de la campaña, donde muchos de ellos no tienen que ver con la movilidad en Bogotá, hay otras prioridades”, remarca.

Según la Empresa Metro de Bogotá, la obra avanza conforme lo suscrito por el cronograma y hay una ejecución total de 18% del proyecto.



Incluso hay obras que avanzan encima de lo planeado, como en el Patio Taller ubicado en la localidad de Bosa que tiene un avance de 62,7%, un 42% encima de lo programado.



